El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, dispuso la emisión de cuatro nuevas Letras del Tesoro Nacional y la ampliación de otros tres instrumentos de deuda pública.
Economía oficializó la emisión y ampliación de Letras y Bonos del Tesoro con vencimientos en 2027 y 2028
Las secretarías de Finanzas y de Hacienda dispusieron la colocación de cuatro nuevas letras y la ampliación de tres títulos en pesos, dólar linked, CER y tasa TAMAR.
La medida quedó formalizada este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina mediante la Resolución Conjunta 69/2026, destinada a cubrir la demanda del proceso de licitación por efectivo realizado el 26 de noviembre de 2026 para inversores y entidades financieras de todo el país.
La normativa lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, y se encuadra en las autorizaciones previstas en la Ley 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, con las modificaciones introducidas por el Decreto 1391/2026.
Cuatro nuevas Letras del Tesoro
Los cuatro nuevos instrumentos tienen fecha de emisión fijada para el 30 de noviembre de 2026, amortización íntegra al vencimiento, exenciones impositivas vigentes y cotización prevista en A3 Mercados SA y en bolsas y mercados de valores del país. El detalle de cada título y sus topes máximos de colocación es el siguiente:
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 16 de febrero de 2027: emisión a la par por hasta un Valor Nominal Original de VNO $ 7.000.000.000.000 (siete billones de pesos), con tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente determinada en la licitación y denominación mínima de VNO $ 1.
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 12 de marzo de 2027: emisión a descuento por hasta VNO USD 4.450.000.000 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares estadounidenses), con denominación mínima de VNO USD 1. Tanto la suscripción como el pago se realizan en pesos al tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
- Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento 10 de mayo de 2027: emisión a la par por hasta VNO $ 7.000.000.000.000 (siete billones de pesos), con denominación mínima de VNO $ 1. Devenga intereses a la tasa efectiva mensual “TAMAR TEM” capitalizable mensualmente (calculada sobre el promedio de bancos privados para plazos fijos superiores a $ 1.000.000.000) más el margen fijado en la licitación.
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 16 de julio de 2027: emisión a la par por hasta VNO $ 7.000.000.000.000 (siete billones de pesos), con intereses a tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente y denominación mínima de VNO $ 1.
Ampliación de letras y bonos vigentes
En la misma resolución conjunta, las carteras de Finanzas y Hacienda autorizaron la ampliación de tres títulos emitidos previamente para atender la demanda de la licitación del 26 de noviembre:
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 10 de mayo de 2027 (emitida originalmente por Resolución Conjunta 44/2026): ampliación por hasta VNO USD 4.750.000.000 (cuatro mil setecientos cincuenta millones de dólares estadounidenses).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 31 de mayo de 2027 (emitido originalmente por Resolución Conjunta 63/2025): ampliación por hasta VNO $ 5.420.000.000.000 (cinco billones cuatrocientos veinte mil millones de pesos).
- Bono del Tesoro Nacional en moneda dual TAMAR / Dólar Linked con vencimiento 31 de enero de 2028 (emitido originalmente por Resolución Conjunta 46/2026): ampliación por hasta VNO USD 4.800.000.000 (cuatro mil ochocientos millones de dólares estadounidenses).
Para las nuevas emisiones, se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BCRA como Agente de Registro, y los pagos de los servicios financieros se cursarán a través de la entidad monetaria mediante transferencias a las respectivas cuentas de registro.