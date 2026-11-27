Deuda pública

Economía oficializó la emisión y ampliación de Letras y Bonos del Tesoro con vencimientos en 2027 y 2028

Las secretarías de Finanzas y de Hacienda dispusieron la colocación de cuatro nuevas letras y la ampliación de tres títulos en pesos, dólar linked, CER y tasa TAMAR.