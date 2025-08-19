Ricardo Tonini presenta "Los complotados"

Este viernes 22 de agosto, a las 18, en la sede del Instituto Superior Particular Incorporado 9105 Dra. Sara Faisal, Moreno 2482 de la ciudad de Santa Fe, se presentará "Los Complotados" (cuentos), primer libro del docente, conferencista y escritor Ricardo Tonini.
Ricardo nació en Gálvez en 1965, pero está radicado en Santa Fe desde 1983, año en que comenzó sus estudios de Letras en la Universidad Nacional del Litoral, desde donde egresó como Profesor en Letras emérito. Ha desarrollado su labor docente en institutos de educación secundaria, terciaria y universitaria; y también brinda charlas y talleres en diferentes instituciones.
Dedicado de lleno a la docencia, Tonini ha tenido una larga y reconocida trayectoria y varias generaciones de alumnos disfrutaron tanto de sus conocimientos como de su pasión por la literatura. En paralelo, sin prisa, pero sin pausas, también fue dando forma a múltiples escritos literarios, muchos de los cuales ahora ven la luz.
Buena parte de su desarrollo como un querido profesor de Letras fue precisamente en "la Sara Faisal", sitio donde ahora presenta "Los complotados", acto cultural que se enmarca dentro del octogésimo aniversario de la prestigiosa Asociación Femenina de Profesionales, que cobija la actividad.
En "Los complotados", su primer libro, Tonini recopila buena parte de lo que ha escrito a lo largo de su vida: en su mayoría cuentos y relatos de excelente factura. Pero también hay aforismos y hasta textos de teatro, donde campea una escritura limpia, con toques de fina ironía y humor.
El periodista y escritor Néstor Fenoglio presentará la obra y dialogará con el autor, quien luego firmará ejemplares.
Justamente, al referirse a la obra de Tonini, Fenoglio aclaró: "Es un libro muy bien escrito, limpio, pleno de sentidos, original, con toques de humor y de ironía".
Además, Néstor remarcó que "Los Complotados" es "un libro entretenido" y que "en una época en la que abundan pretenciosos y aburridos soliloquios, aquí el humor campea libre por muchas de sus páginas, hasta abrir una sonrisa o incluso una una carcajada espontánea".
