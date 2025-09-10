El rol de la mujer en el plan de civilización sarmientina

Por María Luisa Ferraris
"Del tiempo que es después, antes, ahora Sarmiento el soñador sigue soñándonos" - (Jorge Luis Borges, "Sarmiento")
Este año se cumplen 137 años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, en Asunción del Paraguay. Lejos de vivir en los "bordes de la Historia", fue testigo y protagonista de los mayores acontecimientos que llevaron al país desde las primeras etapas de la independencia hasta su organización como Nación. Su vida fue un largo camino de luchas políticas y combates ideológicos.
Era casi un niño cuando comenzó a pergeñar la ideología y los elementos que signarían su destino como educador y promotor de la educación común en la Argentina. Apenas finalizadas sus "guerras" infantiles en el barrio del Carrascal de la ciudad de San Juan, se vio obligado a participar de las luchas interiores en su Provincia, lo que le valió alguna vez la cárcel. Finalmente, hostigado por los embates políticos, debe emigrar junto con su padre a Chile.
Antes, desde 1816 a 1820, había asistido como alumno a la Escuela de la Patria, del Maestro Ignacio Rodríguez, en la ciudad de San Juan. En 1821 no logra entrar al Seminario de Loreto, en Córdoba y luego, en 1823, pierde la posibilidad de viajar a Buenos Aires para continuar estudios superiores, a pesar de los reclamos que su mismo padre realizó ante el Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos Aires para que su hijo pudiera ingresar al Colegio de Ciencias Morales.
Ante estos reveses que le imponen la vida y la política de su tiempo, continúa leyendo, aprendiendo y enseñando en otros escenarios. Así es como llega a San Francisco del Monte (San Luis), con su tío el presbítero don José de Oro, que ha sido desterrado y que, según sus mismas referencias en "Recuerdos de Provincia", era un poco excéntrico, si bien fue para Sarmiento el gran inspirador de todo conocimiento.
Su vida continúa en las sucesivas luchas provinciales y, en 1830, conoce en San Juan a Facundo Quiroga (que pronto será su héroe literario), en una reunión en casa del viejo Burzoa, donde dice haber "presenciado tales escenas" (Obras Completas, XLIX, página 39). Vuelve a Chile con su padre, escapando de la tiranía y en 1831 nace su hija Ana Faustina en Aconcagua. La hija de la que se hace cargo y lo acompañará en el final de sus días.
En 1838, enfermo y desmoralizado, regresa a San Juan y funda la Sociedad Literaria, filial de la Asociación de Mayo, con sus amigos Aberastain, Quiroga Rosas, Cortínez y otros. Todos imbuidos de las ideas de regeneración política, económica, social, cultural, literaria y moral del "Dogma Socialista" de Esteban Echeverría. Las nuevas ideas permeaban las sociedades a través de las élites cultas, aún en el interior del país.
Estos jóvenes "llevaban en los bolsillos" las obras y los estudios que llegaban de Europa: Rousseau, Montaigne, Lerminnier, Tocqueville, Guizot, Leroux, Coussin. Sarmiento comienza a experimentar el pensamiento propio que "empezaba a moverse y querer marchar… llenos ya los vacíos que las lecturas desordenadas de veinte años habían podido dejar, buscando la aplicación de aquellos resultados adquiridos a la vida actual, traduciendo el espíritu europeo al espíritu americano, con los cambios que el diverso teatro requería" (Obras Completas, III, página 150)
El concepto dicotómico civilización-barbarie constituía la matriz simbólico-cultural que generaba a su vez otras esferas antagónicas y asociadas al mismo tiempo: ciudad-campo, europeo-indio, cultura-ignorancia, soberanía-esclavitud, progreso-involución. A simple vista, se podría decir que el mundo civilizado se reconocía en la ciudad, en lo europeo, en la cultura, en la soberanía y en el progreso.
Así, la idea de transformación de una sociedad dominada por el atraso de las costumbres de la administración colonial española, solo podría alcanzar los hitos de la civilización mediante una renovación cultural que exigía un amplio plan de educación común que incluyera a la mujer. En una época en la que la mujer era relegada, por lo general, al ámbito de lo doméstico, su educación se limitaba al bordado, la música y el baile de salón, considerados como adornos de la condición femenina en las clases más pudientes.
Sarmiento alega que "puede juzgarse del grado de civilización de un pueblo por la posición social de las mujeres". Este pensamiento hace de la mujer -el bello sexo- una "socia eficaz" en el proceso civilizador que forma su programa político: "Ojalá llegase más pronto, el bello día, en que la mujer no necesitase, del auxilio del hombre para la educación completa de su sexo. Estas fueron mis aspiraciones, y seré muy feliz si las veo realizadas!" (folleto "El Ex Director del Colegio de Pensionistas de Santa Rosa a sus conciudadanos", Santiago, 26 marzo de 1841).
Cumpliendo un proyecto de fray Justo Santa María de Oro y Albarracín, su tío segundo, Sarmiento funda el 9 de julio de 1939 en San Juan el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa de América (destinado a señoritas), que funcionó durante dos años. Participaron de esta iniciativa, sus jóvenes amigos intelectuales. El objetivo del flamante colegio era subsanar la carencia de establecimientos dedicados a la educación de la mujer, factor que consideraban imprescindible en la progresiva transformación de la sociedad. El Colegio funcionó en una edificación inconclusa que se había pensado para un seminario.
El cuerpo directivo estaba formado por una Prefecta, una Subprefecta y las encargadas de la gestión económica del establecimiento. El obispo diocesano presidía la Junta Inspectora que incluía a los examinadores mensuales. Sarmiento fue nombrado director y además impartía algunas clases. Las maestras eran sus hermanas Vicenta Bienvenida, Procesa del Carmen y María del Rosario. Para la enseñanza de la música se contrató un profesor especial.
Las materias eran: "lectura, escritura, geografía, aritmética, gramática, ortografía, dibujo floreal y natural, música, moral, francés e italiano, labores de mano y economía doméstica" (Obras Completas, XI, página 136). El dictado de estas materias era aplicado y apuntaba a dotar a las mujeres de las capacidades para cumplir un rol ejecutivo en la sociedad, sobre todo en la educación de los niños, dentro y fuera del ámbito doméstico.
En el capítulo III-Educación de las Mujeres de "Educación Popular", Sarmiento describe al detalle el funcionamiento, los contenidos y los roles educativos del Colegio. Allí está el germen de las Escuelas Normales para la formación de maestros que, años más tarde, comenzaría a cumplirse con la creación de la primera Escuela Normal de Maestros en la ciudad de Paraná (1870), durante su presidencia.
El Colegio cerró sus puertas dos años después de su fundación debido a la guerra civil y el destierro de Sarmiento. Sin embargo, aún hoy podemos encontrar, en la ciudad de San Juan, el Colegio Santa Rosa de Lima donde funcionan los niveles Inicial, Primario y Secundario. En la vereda de enfrente se encuentra el Hito Histórico, la casa de fray Justo Santa María de Oro, de la que queda sólo una habitación que sobrevivió al terremoto de 1944 y que lleva el nombre de Sala Relicario donde se conservan algunos de sus objetos personales.
