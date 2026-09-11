Llegan Cartas

En homenaje a Sarmiento decimos... ¡perdón, Maestro!

El lector Miguel Ángel Reguera expone cómo el deterioro en las aulas se profundiza con los bajos salarios docentes, la caída en la comprensión lectora y la preocupante falta de financiamiento del Estado. Así, frente al retroceso en el aprendizaje y el abandono de los métodos tradicionales, el debate sobre el legado de Domingo Sarmiento vuelve a ser urgente en el país.