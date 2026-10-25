Torneo Federal Amateur

Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron ventajas

El Conquistador y el Matador igualaron 1 a 1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur. Arroyo abrió el marcador para Colón SJ a los dos minutos y Benegas, de penal, para la vista, empató en el complemento. La clasificación se definirá el próximo domingo en cancha de Sanjustino.