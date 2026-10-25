Colón de San Justo y Sanjustino protagonizaron un intenso duelo de representantes de la Liga Santafesina en el Torneo Regional Federal Amateur. En el estadio del Conquistador, ante un gran marco de público local, igualaron 1 a 1 por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur y dejaron la llave abierta para la revancha.
Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron ventajas
El Conquistador y el Matador igualaron 1 a 1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur. Arroyo abrió el marcador para Colón SJ a los dos minutos y Benegas, de penal, para la vista, empató en el complemento. La clasificación se definirá el próximo domingo en cancha de Sanjustino.
El partido tuvo emociones desde el comienzo. El conjunto local encontró rápidamente la ventaja y alimentó la ilusión de su gente, pero el Matador reaccionó en el segundo tiempo y consiguió un empate que le permite afrontar con expectativas el compromiso decisivo.
Con el arbitraje del santafesino Maximiliano Moya, los dos equipos disputaron un encuentro intenso, con la importancia propia de una instancia eliminatoria y el conocimiento mutuo que caracteriza a estos cruces entre protagonistas de la región.
Arroyo pegó primero
Colón de San Justo necesitó apenas dos minutos para ponerse en ventaja. Arroyo apareció en el inicio del encuentro y marcó el 1 a 0, un golpe tempranero que desató el festejo de la parcialidad rojiblanca y le permitió al equipo de Mauricio Chiementín comenzar el partido de la mejor manera.
El Conquistador buscó aprovechar ese impulso para manejar el desarrollo y sostener la diferencia ante un rival que no renunció a sus intenciones. Sanjustino, conducido por Marcelo “Tucu” Molina, trabajó para meterse nuevamente en partido y encontrar las oportunidades que le permitieran cambiar el rumbo del encuentro.
Con el correr de los minutos, la disputa se mantuvo intensa. Colón SJ quería hacer valer la localía y llegar con ventaja a la revancha, mientras que el Matador tenía claro que un resultado positivo fuera de casa podía resultar determinante para sus aspiraciones.
Benegas igualó y la serie sigue abierta
En el segundo tiempo llegó el empate visitante. Benegas, mediante un tiro penal, estableció el 1 a 1 y devolvió la paridad al marcador. El tanto modificó el escenario de la eliminatoria y dejó a ambos equipos ante la necesidad de jugarse la clasificación en el segundo capítulo de la serie.
El resultado terminó reflejando la paridad de un cruce que todavía no tiene dueño. Colón de San Justo no pudo sostener la ventaja conseguida en el arranque, mientras que Sanjustino logró recuperarse y llevarse un empate valioso de una cancha siempre exigente.
La definición tendrá lugar el próximo domingo en cancha del Matador. Allí se disputarán los 90 minutos que determinarán cuál de los dos representantes de la Liga Santafesina continúa en carrera en el certamen nacional. La expectativa está planteada: un clásico regional, dos equipos con aspiraciones y un lugar en las semifinales en juego.
Juventud de Esperanza recibe a Ben Hur
La programación de la Región Litoral Sur continuará este domingo 25 de octubre, cuando Asociación Deportiva Juventud de Esperanza reciba a Ben Hur de Rafaela desde las 16, en el partido de ida de la tercera fase.
El encuentro contará con el arbitraje de Ezequiel Vega, acompañado por Milton Ayala y Kevin Gómez como asistentes. Rodrigo Fanari será el cuarto árbitro. La cuaterna pertenece a Rosario.
De esta manera, la competencia regional seguirá avanzando con nuevos cruces eliminatorios y equipos que buscan dar otro paso en el camino hacia el objetivo de ascender al Torneo Federal A.