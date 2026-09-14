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Maximiliano Pullaro
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Ciclón Racing y Sanjustino empataron y todo queda abierto

El Lagunero igualó 1 a 1 ante Juventud de Esperanza en Santa Fe, mientras que Sanjustino terminó 0 a 0 frente a San Lorenzo de Esperanza. Ambos encuentros correspondieron a la tercera fecha de la Zona Regional Litoral Sur. El Matador ya piensa en el clásico ante Colón de San Justo.

Sanjustino ganó su partido. Gentileza.Sanjustino ganó su partido. Gentileza.
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En la tarde del sábado, a orillas de la Laguna Setúbal, Ciclón Racing y Juventud de Esperanza repartieron puntos al igualar 1 a 1, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Federal Amateur de AFA, Región Litoral Sur.

El conjunto santafesino logró ponerse en ventaja a través de Bogao, que encontró el camino del gol para darle tranquilidad al equipo local. Sin embargo, Juventud reaccionó y llegó a la igualdad por intermedio de Cuevas, estableciendo el resultado definitivo.

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El empate dejó a ambos equipos con la sensación de que pudieron quedarse con algo más, aunque el reparto de puntos terminó siendo el reflejo de un partido disputado y parejo. Ciclón Racing continúa dando pelea en una zona donde cada unidad puede resultar determinante de cara a la clasificación.

Sanjustino ya piensa en el clásico

Este domingo, en San Justo, Sanjustino y San Lorenzo de Esperanza no pudieron quebrar el cero. Fue empate 0 a 0 en un partido cerrado, donde los dirigidos por el elenco del portón del norte buscaron quedarse con su primera victoria en la competencia, pero finalmente debieron conformarse con sumar una unidad.

El resultado mantiene abierta la expectativa para Sanjustino, que ahora tendrá por delante una cita especial: el clásico de la ciudad ante Colón de San Justo.

El duelo se disputará el próximo jueves en el estadio de Sanjustino y tendrá un valor agregado, además de todo lo que significa un clásico. El Matador necesita ganar para fortalecer sus posibilidades de clasificación y llegar a la última fecha con mayores opciones.

Juventud de Esperanza. Un punto para seguir ilusionado. GentilezaJuventud de Esperanza. Un punto para seguir ilusionado. Gentileza

Luego del clásico, Sanjustino tendrá que cerrar su participación en esta instancia nuevamente ante San Lorenzo de Esperanza, pero esta vez en condición de visitante.

Pasaron tres fechas

Con la tercera fecha ya disputada, la Zona Regional Litoral Sur comienza a entrar en su etapa decisiva. Cada partido pesa, cada punto cuenta y los equipos santafesinos saben que no hay margen para regalar nada en el camino hacia la clasificación.

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