Fedral Amateur

Ciclón Racing y Sanjustino empataron y todo queda abierto

El Lagunero igualó 1 a 1 ante Juventud de Esperanza en Santa Fe, mientras que Sanjustino terminó 0 a 0 frente a San Lorenzo de Esperanza. Ambos encuentros correspondieron a la tercera fecha de la Zona Regional Litoral Sur. El Matador ya piensa en el clásico ante Colón de San Justo.