En barrio Transporte

Pucará abre una nueva etapa con trabajo, orden y sentido de pertenencia

Hernán “Pato” Rampazzo asumió como nuevo presidente de una institución histórica de la Liga Santafesina. La flamante Comisión Directiva plantea como prioridades ordenar la economía, recuperar espacios, fortalecer todas las categorías y avanzar en dos grandes objetivos: iluminar la cancha principal y conseguir un predio propio de entrenamiento.