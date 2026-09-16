El Club Pucará comienza una nueva etapa. El cambio de Comisión Directiva llega acompañado de una propuesta que tiene como principales pilares el trabajo, el orden y la recuperación del sentido de pertenencia.
Pucará abre una nueva etapa con trabajo, orden y sentido de pertenencia
Hernán “Pato” Rampazzo asumió como nuevo presidente de una institución histórica de la Liga Santafesina. La flamante Comisión Directiva plantea como prioridades ordenar la economía, recuperar espacios, fortalecer todas las categorías y avanzar en dos grandes objetivos: iluminar la cancha principal y conseguir un predio propio de entrenamiento.
Al frente de la institución estará Hernán “Pato” Rampazzo, quien asumió la presidencia acompañado por el grupo de dirigentes que tendrá la responsabilidad de conducir los destinos de una entidad histórica de la Liga Santafesina de Fútbol.
“Venimos a ordenar el club y a devolverle el sentido de pertenencia”, resumió Rampazzo al momento de presentar los lineamientos de la nueva conducción.
Una frase que sintetiza la intención de una gestión que, desde el primer día, busca poner nuevamente a Pucará en el centro de la escena, no solamente desde lo deportivo, sino también desde su función social y formativa.
“Asumir en Pucará es una responsabilidad muy grande. No venimos a prometer campeonatos, venimos a proponer trabajo y orden en una gran institución”, aseguró el flamante presidente.
Primero, ordenar para después crecer
La nueva dirigencia entiende que el futuro deportivo necesita indefectiblemente de una institución organizada. Por eso, uno de los primeros objetivos pasa por regularizar la situación económica y lograr que cada recurso que ingrese tenga como destino el crecimiento del club y, fundamentalmente, sus jugadores.
“Sabemos que sin orden económico no hay proyecto. Por eso estamos trabajando para regularizar al club y que cada aporte vuelva a los chicos”, explicó Rampazzo.
En esa mirada aparece también una concepción amplia de lo que significa conducir una institución deportiva. “Para nosotros, Pucará no es solo el resultado del sábado. Nuestros valores no son únicamente ganar. Queremos formar jugadores, contener a las familias y defender al club dentro y fuera de la cancha”, sostuvo.
Esa idea ya comenzó a traducirse en hechos concretos. La Comisión Directiva trabaja actualmente en la puesta en valor de diferentes sectores del predio. Se están renovando a nuevo los tres vestuarios: local, visitante y árbitros.
También se avanza en el acondicionamiento de los tejidos perimetrales y se adquirieron camisetas nuevas para todas las categorías, desde Primera División hasta la última categoría de infantiles.
A eso se suma otro proyecto que busca darle mayor vida institucional al club: el cierre del quincho, con la intención de transformarlo en un espacio de encuentro y utilización para todas las familias de Pucará.
Dos sueños para consolidar el proyecto
Más allá de las tareas que ya están en marcha, la nueva conducción tiene dos grandes anhelos que considera fundamentales para el crecimiento de la institución.
El primero es poder adquirir las luces para la cancha principal. Contar con iluminación permitiría ampliar las posibilidades de utilización del escenario deportivo y generar mejores condiciones para las distintas actividades.
El segundo, y quizás el más importante desde el punto de vista formativo, es conseguir un predio propio de entrenamiento.
“Hoy es indispensable tener un lugar para que todas las categorías puedan entrenar bien y seguir creciendo. Sin eso se nos hace muy difícil”, reconoció el presidente.
El desafío es grande, pero también lo es la expectativa. Pucará busca recuperar espacios, fortalecer su identidad y construir una estructura que permita pensar en el futuro sin dejar de atender las necesidades del presente.
En la presentación de la nueva conducción estuvieron todos los dirigentes que acompañarán a Rampazzo en esta etapa. También participó el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, quien compartió junto a los nuevos directivos el momento de la asunción.
“Queremos un Pucará humilde, trabajador, respetado en la Liga Santafesina y con las puertas abiertas para todos”, sintetizó Rampazzo.
Así comienza este nuevo capítulo. Sin promesas grandilocuentes ni atajos: con trabajo, organización y la intención de volver a poner al club y a su gente en el lugar central. Porque para Pucará, la esperanza de lo que viene empieza por recuperar aquello que nunca debe perder una institución: su identidad y su sentido de pertenencia.