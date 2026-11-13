Primera A

La ciudad de Recreo se paraliza por el gran clásico: Nobleza - La Perla

Deportivo Nobleza recibirá esta noche a La Perla del Oeste, desde las 21, por la primera fase de los cruces de eliminación del Clausura “Lautaro Fagioli”. El derby definirá un lugar en los cuartos de final y promete una cancha colmada y una verdadera fiesta del fútbol lisuista.