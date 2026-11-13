La ciudad de Recreo volverá a vivir esta noche una de sus grandes fiestas deportivas. Deportivo Nobleza y La Perla del Oeste se encontrarán frente a frente en una nueva edición del tradicional clásico de la localidad, esta vez con un premio enorme en juego: la clasificación a los cuartos de final del torneo Clausura, organizado por la Liga Santafesina de Fútbol.
La ciudad de Recreo se paraliza por el gran clásico: Nobleza - La Perla
Deportivo Nobleza recibirá esta noche a La Perla del Oeste, desde las 21, por la primera fase de los cruces de eliminación del Clausura “Lautaro Fagioli”. El derby definirá un lugar en los cuartos de final y promete una cancha colmada y una verdadera fiesta del fútbol lisuista.
El encuentro comenzará a las 21 y tendrá como escenario la cancha de Deportivo Nobleza, que será seguramente colmada por los simpatizantes de ambos equipos. La conducción arbitral estará a cargo de Carlos Córdoba, quien tendrá como asistentes a Sebastián Zabán e Iván Córdoba, mientras que Iván Chazarreta será el cuarto árbitro.
No será un partido más. Será un clásico, con todo lo que eso significa, pero además tendrá el condimento de una instancia decisiva. El ganador avanzará directamente a los cuartos de final, donde ya esperan los equipos que terminaron primeros y segundos en sus respectivas zonas: Sanjustino, Colón de San Justo, Universidad Nacional del Litoral y El Quillá.
Un duelo con historia y mucho en juego
Deportivo Nobleza llega a este cruce luego de finalizar tercero en su zona, bajo la conducción de Mario Donetti. Del otro lado estará La Perla del Oeste, dirigida por Andrés Formento, que terminó sexta en su grupo y consiguió así el derecho a disputar esta instancia eliminatoria.
Las posiciones quedaron atrás y esta noche todo comenzará de nuevo. En los clásicos no existen antecedentes que puedan garantizar un resultado y mucho menos cuando hay un lugar entre los ocho mejores del Clausura en juego. Cada pelota tendrá un valor especial y cada error puede resultar determinante.
El duelo de Recreo también será una prueba para ambos entrenadores y sus futbolistas, que deberán manejar la presión propia de un encuentro que se espera intenso, emotivo y disputado. La rivalidad de siempre se trasladará al campo de juego con una clasificación como premio mayor.
Una ciudad pendiente de la pelota
La expectativa creció durante toda la semana y anoche dirigentes de Deportivo Nobleza, La Perla del Oeste y autoridades de la Liga Santafesina de Fútbol mantuvieron una reunión junto con representantes policiales para definir los detalles organizativos y de seguridad de un acontecimiento que trasciende lo estrictamente futbolístico.
Todo está preparado para una noche especial. La cancha estará llena y Recreo volverá a quedar dividido, aunque unido por una misma pasión: la del fútbol y la de su clásico de siempre.
En caso de igualdad al finalizar el tiempo reglamentario, la clasificación se definirá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. No habrá revancha ni margen para especulaciones: esta noche habrá que ganar para seguir en carrera.
El resto, el sábado
La primera fase de los cruces continuará el sábado desde las 15 con otros tres encuentros. La Salle se medirá con Ateneo Inmaculada, con Maximiliano Moya como árbitro; Juventud Unida de Candioti enfrentará a Ciclón Racing, bajo el arbitraje de Joaquín Urbani; mientras que Unión recibirá a Cosmos en el predio La Tatenguita, con Nicolás Mottier como juez principal.
Cuatro partidos, cuatro boletos y una misma ilusión: meterse en los cuartos de final del Clausura “Lautaro Fagioli”. Pero todas las miradas estarán primero en Recreo, donde Nobleza y La Perla jugarán mucho más que un partido. Jugarán el clásico, el orgullo y la posibilidad de seguir soñando con el título.