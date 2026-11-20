Torneo Federal Amateur – Región Litoral Sur

Colón de San Justo y Juventud Unida, cara a cara por el primer paso hacia el sueño del Federal A

El conjunto de San Justo recibirá este domingo, desde las 17, a Juventud Unida de Gualeguaychú, por la primera final de la Región Litoral Sur. Leandro Sosa Abrile será el árbitro. Colón llega tras eliminar a Ben Hur y buscará sacar ventaja ante su gente, mientras que el equipo entrerriano llega con la intención de llevarse un resultado positivo para definir la serie en casa.