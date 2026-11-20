La hora de la verdad comienza a llegar. Colón de San Justo y Juventud Unida de Gualeguaychú se encontrarán este domingo, desde las 17, en el estadio del conjunto santafesino para disputar el partido de ida de la final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
Colón de San Justo y Juventud Unida, cara a cara por el primer paso hacia el sueño del Federal A
El conjunto de San Justo recibirá este domingo, desde las 17, a Juventud Unida de Gualeguaychú, por la primera final de la Región Litoral Sur. Leandro Sosa Abrile será el árbitro. Colón llega tras eliminar a Ben Hur y buscará sacar ventaja ante su gente, mientras que el equipo entrerriano llega con la intención de llevarse un resultado positivo para definir la serie en casa.
Dos equipos, 90 minutos y una enorme ilusión en juego: quedar cerca del ascenso al Federal A.
El escenario será nuevamente la cancha de Colón de San Justo, que seguramente presentará un buen marco de público. La campaña del conjunto rojiblanco despertó una gran expectativa en su gente y cada presentación como local se transformó en una verdadera fiesta futbolera.
José Luis Repetto, integrante de la organización, le confirmó a El Litoral que todo está en orden para recibir al partido decisivo y que se aguarda una importante concurrencia.
El Consejo Federal ya designó a la terna arbitral y el encargado de impartir justicia será Leandro Sosa Abrile, árbitro cordobés de reconocida trayectoria en el fútbol profesional.
Será un nombre de experiencia para un encuentro que tendrá todos los condimentos de una final. Sosa Abrile, además, ya dirigió la vuelta de la última final de la Región Litoral Sur, por lo que conoce el escenario y la trascendencia que adquiere esta instancia.
Colón SJ llega con la base que eliminó a Ben Hur
El equipo dirigido por Mauricio Chiementín arriba a esta definición después de haber dejado en el camino a Ben Hur de Rafaela, en una serie que confirmó las credenciales del conjunto de San Justo. Ahora tendrá enfrente a Juventud Unida de Gualeguaychú, otro rival de jerarquía que buscará complicar la propuesta santafesina.
En cuanto al equipo, Chiementín adelantó que no habría modificaciones respecto de la formación que consiguió el pasaporte a la final. El entrenador esperará la práctica de este viernes para terminar de definir los últimos detalles y, posteriormente, comunicarles a sus futbolistas la formación titular y los suplentes que estarán a disposición el domingo.
La intención será mantener la identidad que llevó al equipo hasta esta instancia, con intensidad, orden y una fuerte presencia colectiva. Colón sabe que tendrá que aprovechar la localía y buscar una diferencia que le permita viajar con mayor tranquilidad a Entre Ríos.
Juventud Unida también apuesta por su equipo de confianza
Del otro lado estará Juventud Unida de Gualeguaychú, que llega decidido a jugar sus cartas en San Justo. Su entrenador, Daniel Waldner, también anticipó que no realizará modificaciones y mantendrá la estructura que viene utilizando en esta etapa decisiva del certamen.
El conjunto entrerriano sabe que la serie tendrá 180 minutos y que la definición estará en su casa, pero no quiere esperar todo para el segundo capítulo. La búsqueda será conseguir un resultado que le permita llegar al partido de vuelta con posibilidades concretas de quedarse con el título regional.
La revancha se disputará la semana que viene en territorio entrerriano. Antes, Colón SJ y Juventud Unida pondrán en marcha una final que promete ser intensa, equilibrada y de enorme convocatoria. San Justo ya se prepara para una tarde especial: desde las 17, el sueño del Federal A se agiganta.