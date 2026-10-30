Toreno Federal Amateur

Sanjustino y Colón de San Justo, por un lugar en semifinales

El clásico de la ciudad de San Justo tendrá este sábado un nuevo capítulo, esta vez por la revancha de los cuartos de final de la Región Litoral Sur. Desde las 17.30, en cancha del Matador, se definirá quién continúa en carrera. En la ida igualaron 1 a 1.