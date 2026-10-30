El fútbol de San Justo vivirá este sábado otra jornada de emociones fuertes. Sanjustino y Colón de San Justo volverán a encontrarse, esta vez con un objetivo que trasciende la rivalidad local: conseguir el pasaporte a las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur 2026, en la Región Litoral Sur.
Sanjustino y Colón de San Justo, por un lugar en semifinales
El clásico de la ciudad de San Justo tendrá este sábado un nuevo capítulo, esta vez por la revancha de los cuartos de final de la Región Litoral Sur. Desde las 17.30, en cancha del Matador, se definirá quién continúa en carrera. En la ida igualaron 1 a 1.
El encuentro revancha de los cuartos de final se disputará desde las 16.30 en el estadio de Sanjustino, luego del empate 1 a 1 registrado en el primer capítulo de la serie, jugado en el estadio Mercedes Alesso de Bieler.
Con ese resultado, la eliminatoria quedó completamente abierta y los dos equipos llegan con las mismas posibilidades de clasificación.
La expectativa es enorme y se espera un gran marco de público de parte del Matador. El equipo conducido por Marcelo Molina llega entonado después de conseguir una victoria frente a su clásico rival en el campeonato de la Liga Santafesina, un antecedente reciente que alimenta la ilusión de su gente.
Una serie sin margen
El primer enfrentamiento dejó un resultado que obliga a jugar la revancha con máxima concentración. El 1 a 1 en cancha del Conquistador no estableció diferencias y ahora será el estadio del Matador el escenario donde se resolverá la historia.
Para Sanjustino, la posibilidad de definir ante su público representa un ingrediente especial. Para Colón de San Justo, el desafío será recuperar terreno y conseguir un resultado que le permita seguir adelante en la competencia federal. La rivalidad, el conocimiento mutuo y lo que está en juego anticipan un partido de alta intensidad.
Pezzotta, el encargado de impartir justicia
La designación arbitral para este compromiso recayó en Bruno Pezzotta, representante de la Liga Deportiva del Sur, quien tendrá la responsabilidad de conducir el clásico decisivo.
San Justo se prepara para vivir una tarde distinta, con dos instituciones que conocen profundamente lo que significa este enfrentamiento. Esta vez no habrá puntos en disputa ni una nueva fecha del torneo local: estará en juego el boleto a las semifinales del Regional Amateur. El clásico vuelve a convocar, ahora con un premio mayor.