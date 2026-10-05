La primera fase del Torneo Federal Amateur de AFA llegó a su final para los equipos de la región y dejó buenas noticias para Juventud de Esperanza y Sanjustino, que lograron meterse en la siguiente instancia de una competencia que reúne a clubes de todo el país y que tiene como gran objetivo el ascenso al Federal A.
Juventud de Esperanza y Sanjustino siguen en carrera
Juventud de Esperanza derrotó 1 a 0 a Ciclón Racing, terminó primero en su zona y avanzó a la segunda fase. Cosmos es el otro clasificado. Sanjustino también consiguió la el paso a la ronda siguiente al superar por la mínima a San Lorenzo de Esperanza. Los dos equipos de San Justo continúan en competencia, mientras Ciclón se despidió dignamente.
En Esperanza, la Asociación Deportiva Juventud hizo valer su condición de local y derrotó 1 a 0 a Ciclón Racing. El único gol del encuentro fue convertido por Agustín Bachmeier, una conquista que terminó siendo decisiva para que el conjunto esperancino se quede con los tres puntos y cierre la etapa inicial en lo más alto de la clasificación.
El equipo dirigido por Carlos García, Ciclón Racing, dejó una buena imagen a lo largo de su participación y se despidió dignamente del certamen. El conjunto santafesino compitió hasta el final y tuvo que afrontar una zona exigente, en la que cada punto tuvo un valor determinante.
Con la victoria, Juventud de Esperanza alcanzó los 6 puntos y terminó como líder. Cosmos FC quedó segundo con 5 unidades, mientras que Ciclón Racing finalizó con 4. De esta manera, Juventud y Cosmos aguardan ahora la definición de los cruces para conocer a sus próximos rivales en la instancia decisiva.
Juventud encontró el triunfo que necesitaba
El conjunto de Esperanza supo resolver un partido cerrado y de mucho valor para sus aspiraciones. El gol de Bachmeier alcanzó para marcar la diferencia y darle a Juventud una clasificación que premia su campaña en esta primera etapa.
La victoria le permitió además cerrar la zona en el primer lugar, una posición que le otorga confianza de cara a lo que viene. Ahora comenzará otra historia, con partidos de eliminación directa y la necesidad de sostener el nivel mostrado durante la fase clasificatoria.
Para Ciclón Racing, en tanto, se terminó el camino en esta edición del Federal Amateur. El conjunto lagunero se marcha con la satisfacción de haber representado a la Liga Santafesina de Fútbol en una competencia de alcance nacional y de haber dado pelea hasta la última fecha.
Sanjustino ganó y también sacó boleto
En la otra zona de la región, Sanjustino consiguió el resultado que necesitaba y avanzó a una nueva instancia del Torneo Regional Amateur. El equipo conducido por Marcelo “Tucu” Molina venció 1 a 0 a San Lorenzo de Esperanza, con gol de Matías Ayala Vera, y aseguró su continuidad en el certamen.
El conjunto de San Justo repitió prácticamente la formación desde que inició el torneo, con una sola modificación: Agustín Jara dejó su lugar para el ingreso de Lorenzo González. Sanjustino jugó un encuentro intenso, trabajado y de marcador ajustado, en el que volvió a demostrar su fortaleza para afrontar partidos determinantes.
El triunfo tuvo como protagonista a Matías Ayala Vera, autor del único tanto de la tarde. Sanjustino volvió a mostrar solidez y consiguió una clasificación que le permitirá seguir compitiendo en el ámbito nacional.
Con este resultado, los dos equipos de San Justo, Colón de San Justo y Sanjustino, finalizaron la zona con 6 puntos y consiguieron avanzar a la siguiente fase. San Lorenzo de Esperanza, por su parte, terminó con 2 unidades y quedó eliminado.
Para Sanjustino, el próximo compromiso será por la Liga Santafesina, ante Ciclón Racing, mientras que en las próximas horas se conocerá oficialmente cuál será su rival en los play off del Regional Amateur.
La competencia nacional entra así en su etapa más importante. Juventud de Esperanza, Cosmos FC; Sanjustino y Colón SJ mantienen viva la ilusión regional, con nuevos desafíos por delante y el objetivo de seguir avanzando en un torneo que cada vez exige más.