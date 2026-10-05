Federal Amateur

Juventud de Esperanza y Sanjustino siguen en carrera

Juventud de Esperanza derrotó 1 a 0 a Ciclón Racing, terminó primero en su zona y avanzó a la segunda fase. Cosmos es el otro clasificado. Sanjustino también consiguió la el paso a la ronda siguiente al superar por la mínima a San Lorenzo de Esperanza. Los dos equipos de San Justo continúan en competencia, mientras Ciclón se despidió dignamente.