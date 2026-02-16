Torneo de nivel provincial

Domingo adverso para la Liga Santafesina en la Copa Federación

Los equipos de la Liga Santafesina de Fútbol no lograron sumar en una nueva jornada de la Copa Federación de Fútbol. Sportivo Guadalupe cayó en su estadio frente a Unión de Arroyo Seco, mientras que Ciclón Racing perdió como visitante ante Juventud Unida de Humboldt. El panorama obliga a los santafesinos a buscar una rápida recuperación.