Domingo adverso para la Liga Santafesina en la Copa Federación
Los equipos de la Liga Santafesina de Fútbol no lograron sumar en una nueva jornada de la Copa Federación de Fútbol. Sportivo Guadalupe cayó en su estadio frente a Unión de Arroyo Seco, mientras que Ciclón Racing perdió como visitante ante Juventud Unida de Humboldt. El panorama obliga a los santafesinos a buscar una rápida recuperación.
Adalberto Tobaldo, DT de Guadalupe, que este domingo perdió ante Unión Arroyo Seco. Foto: Gentileza.
El fútbol siempre entrega revanchas, pero también deja lecciones. El último domingo fue una jornada compleja para los representantes santafesinos en el certamen provincial, donde ambos equipos debieron afrontar partidos exigentes y terminaron quedándose con las manos vacías.
En la ciudad de Santa Fe, Sportivo Guadalupe no pudo hacer pesar la localía y cayó 1 a 0 ante el conjunto visitante. El trámite fue parejo durante gran parte del encuentro, con situaciones repartidas y momentos de dominio alternado. Sin embargo, el partido terminó inclinándose a favor de la visita a partir de una jugada puntual.
El único gol del encuentro llegó mediante un penal convertido por Marcelo Landriel, quien ejecutó con precisión para darle la ventaja a Unión. A partir de allí, el conjunto visitante manejó los tiempos del partido, mientras que el equipo santafesino buscó por diferentes caminos, pero sin poder quebrar el orden defensivo rival.
Guadalupe luchó, pero no alcanzó
El conjunto local intentó imponer su estilo con presión alta y circulación rápida por las bandas, pero se encontró con un rival bien plantado. La visita apostó a la solidez defensiva y a las transiciones rápidas, estrategia que terminó siendo efectiva.
En el complemento, Guadalupe adelantó líneas y generó algunas aproximaciones claras, aunque le faltó precisión en los metros finales. La derrota dejó un sabor amargo, especialmente por tratarse de un partido disputado en casa y ante su gente.
Ahora, el objetivo estará puesto en corregir errores, recuperar confianza y preparar el próximo compromiso con la necesidad de sumar para seguir con aspiraciones dentro del torneo.
Dura caída en Humboldt
La otra presentación santafesina también terminó en derrota. En la localidad de Humboldt, Juventud Unida se hizo fuerte y venció 3 a 1 a Ciclón Racing en un encuentro que tuvo intensidad y emociones.
Carlos García. Un DT a la medida de Ciclón Racing.
El conjunto local mostró efectividad en los momentos clave del partido y logró capitalizar las situaciones generadas. Por su parte, el equipo santafesino de García tuvo pasajes de buen fútbol, pero sufrió desajustes defensivos que terminaron costándole caro.
Más allá del resultado adverso, el equipo santafesino mostró actitud para intentar revertir la historia, aunque no le alcanzó para cambiar el destino del partido. La diferencia en el marcador reflejó la contundencia del local en los momentos decisivos.
Con este panorama, los representantes de la Liga Santafesina deberán dar vuelta la página rápidamente. La competencia continúa y todavía hay margen para revertir la historia, aunque será fundamental ajustar detalles futbolísticos y sostener la fortaleza mental para afrontar lo que viene.
Nueva ilusión para Franzotti. Alejado de Unión, el pibe goleador se convirtió inmediatamente en la figura de Ciclón Racing.
El desafío ahora será transformar la bronca deportiva en energía positiva. El torneo aún tiene capítulos por escribirse y los equipos santafesinos saben que deberán elevar su nivel si quieren mantenerse en la pelea.
La Copa Federación es un torneo exigente, donde cada partido representa una final. Por eso, la recuperación deberá ser inmediata si los equipos santafesinos pretenden seguir soñando con protagonizar el certamen provincial y volver a colocar al fútbol de la región entre los principales protagonistas.