Santa Fe FC ratificó una vez más su gran presente futbolístico y consiguió una victoria de enorme valor en la lucha por el título del Torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol.
Santa Fe FC derrotó a Pucará y se afirma en la cima del campeonato
En el encuentro más atractivo de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera B de la Liga Santafesina, Santa Fe FC superó 2 a 1 a Pucará y dio un paso fundamental rumbo al título. El conjunto dirigido por Mario Genesi aprovechó además la caída del hasta entonces escolta y amplió diferencias cuando restan apenas cinco jornadas para el cierre del certamen.
En el partido destacado de la decimocuarta fecha, el puntero derrotó por 2 a 1 a Pucará en un atractivo encuentro disputado en la cancha número 2 del Predio Nery Alberto Pumpido.
El partido
El compromiso contó con un correcto arbitraje de Ángel Cristoforato y ofreció todos los ingredientes propios de un choque entre dos de los protagonistas del campeonato. Desde el inicio ambos equipos asumieron el protagonismo, brindando un espectáculo dinámico, intenso y cargado de emociones.
El elenco conducido por Mario Genesi logró abrir el marcador a través de Lionel Rodríguez, quien aprovechó una de las primeras situaciones claras para adelantar al líder y desatar el festejo de su gente. Sin embargo, la reacción de Pucará no tardó en llegar.
El conjunto visitante respondió rápidamente y consiguió la igualdad gracias a Nahuel Manchado, estableciendo el 1 a 1 parcial en un trámite muy equilibrado.
Durante gran parte del partido, ambos equipos mantuvieron la intensidad y buscaron quedarse con los tres puntos. Pucará intentó discutirle la posesión al puntero y generó situaciones para inquietar, pero Santa Fe FC volvió a demostrar por qué lidera con autoridad el campeonato.
César Gómez, la figura que decidió la historia
En el complemento el encuentro mantuvo la misma tónica, con dos equipos decididos a buscar la victoria. Cuando el empate parecía sellado, apareció la gran figura de la tarde. A los 31 minutos del segundo tiempo, César Gómez desequilibró el marcador con una conquista determinante para establecer el 2 a 1 definitivo.
El tanto del mediocampista desató el festejo del plantel santafesino y terminó inclinando la balanza a favor de un equipo que continúa mostrando regularidad, carácter y eficacia en los momentos decisivos.
La victoria adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que Santa Fe FC se vio beneficiado por otros resultados registrados en la jornada.
San Cristóbal derrotó por 1 a 0 a Los Canarios, equipo que llegaba a esta fecha como escolta del certamen. De esta manera, el líder logró ampliar la ventaja sobre sus principales perseguidores cuando restan solamente cinco fechas para la finalización del Apertura.
Con este nuevo éxito, Santa Fe FC alcanza las 38 unidades y se consolida como el máximo candidato a quedarse con el primer torneo de la temporada.
Banco Provincial, que sumó una importante victoria, quedó como único escolta con 34 puntos, mientras que Los Canarios permanecen con 32. Más atrás aparecen Pucará con 29 unidades y el lote conformado por San Cristóbal, Belgrano y Nuevo Horizonte, todos con 28 puntos.
Resultados de la fecha 14: San Cristóbal 1 – Los Canarios 0; Santa Fe FC 2 – Pucará 1; Vecinal Gálvez 1 – Belgrano 1; El Cadi 2 – Defensores de Alto Verde 2; Atenas 2 – Los Piratitas 2; Don Salvador 5 – Atlético Arroyo Leyes 2; CCyD El Pozo 1 – Banco Provincial 2; Nuevo Horizonte 2 – Los Juveniles 1; Loyola 3 – Agua 0 y Floresta 1 – Defensores de Peñaloza 1.
Principales posiciones: Santa Fe FC 38 puntos; Banco Provincial 34; Los Canarios 32; Pucará 29; San Cristóbal, Belgrano y Nuevo Horizonte 28.
Con cinco fechas por disputarse, la recta final del Apertura promete emociones fuertes. Santa Fe FC dio un golpe importante y quedó más líder que nunca, aunque sus perseguidores todavía mantienen intacta la ilusión de pelear hasta el final.