Primera B

Santa Fe FC derrotó a Pucará y se afirma en la cima del campeonato

En el encuentro más atractivo de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera B de la Liga Santafesina, Santa Fe FC superó 2 a 1 a Pucará y dio un paso fundamental rumbo al título. El conjunto dirigido por Mario Genesi aprovechó además la caída del hasta entonces escolta y amplió diferencias cuando restan apenas cinco jornadas para el cierre del certamen.