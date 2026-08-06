El club Formadores sigue creciendo

Un gimnasio pensado a pedido de los deportistas

Formadores FC continúa ampliando su propuesta deportiva y social con un gimnasio que nació para responder a las necesidades de sus propios deportistas. Bajo la coordinación del profesor Martín Piccini, el espacio busca promover la actividad física, el bienestar emocional y el crecimiento personal, con una propuesta abierta para personas de todas las edades y niveles de entrenamiento.