Formadores FC continúa consolidándose como una institución que trasciende el fútbol masculino y femenino.
Un gimnasio pensado a pedido de los deportistas
Formadores FC continúa ampliando su propuesta deportiva y social con un gimnasio que nació para responder a las necesidades de sus propios deportistas. Bajo la coordinación del profesor Martín Piccini, el espacio busca promover la actividad física, el bienestar emocional y el crecimiento personal, con una propuesta abierta para personas de todas las edades y niveles de entrenamiento.
Con una mirada integral sobre el deporte, el club puso en marcha un gimnasio pensado a partir de las inquietudes y necesidades de sus propios deportistas, ofreciendo un lugar donde la actividad física se combina con el acompañamiento humano y el desarrollo personal.
Un espacio para crecer en cuerpo y mente
La iniciativa busca que cada persona encuentre un ambiente de confianza para entrenar, mejorar su calidad de vida y fortalecer su autoestima. En Formadores, el nombre representa una verdadera filosofía de trabajo: formar personas antes que deportistas, entendiendo que el crecimiento físico debe ir acompañado por el bienestar emocional y anímico.
El gimnasio, ubicado en Gorostiga en 2039, fue concebido para recibir tanto a quienes ya tienen experiencia como a quienes desean comenzar desde cero. La edad, el tiempo sin entrenar o la condición física no representan una barrera, sino un punto de partida para iniciar un proceso de superación personal.
El deporte como una oportunidad para animarse
El profesor Martín Piccini, responsable del trabajo diario del gimnasio, destacó que el principal desafío es ayudar a las personas a dejar atrás los miedos y la vergüenza que muchas veces impiden comenzar una actividad física.
"No importa la edad que tengas, cuánto tiempo lleves sin entrenar o cuál sea tu nivel actual. La invitación está abierta para que todos se animen a intentar algo nuevo sin prejuicios.
El boxeo y cada una de las disciplinas demuestran que el movimiento es para todos. Solo se necesita dar el primer paso y atreverse a descubrir una nueva versión de uno mismo", expresó.
Con esa premisa, Formadores FC ofrece un espacio inclusivo donde cada entrenamiento apunta a mejorar la salud, fortalecer la confianza y generar hábitos positivos. El deporte deja de ser únicamente una competencia para transformarse en una herramienta de inclusión, aprendizaje y crecimiento.
El nuevo gimnasio representa un paso más en el desarrollo institucional del club, reafirmando el compromiso de brindar propuestas que beneficien a toda la comunidad.
La combinación entre entrenamiento, contención y acompañamiento profesional convierte a este proyecto en una oportunidad para quienes desean incorporar una vida más activa y saludable.
Formadores FC demuestra, una vez más, que el verdadero objetivo del deporte no pasa solamente por los resultados, sino por la posibilidad de transformar vidas, construir valores y ofrecer un lugar donde cada persona pueda descubrir su mejor versión.