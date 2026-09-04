Copa Concejo 0.0%

Con tres partidos, quedaron definidos todos los cruces de Octavos

La Copa Concejo 0.0%, competencia organizada por la Liga Santafesina de Fútbol, CCU Argentina y el Concejo de Santa Fe, completó los Dieciseisavos de Final. Independiente avanzó por penales ante Deportivo Santa Rosa, mientras que Sanjustino y Vecinal Gálvez consiguieron sus respectivos boletos. Así, quedaron conformadas las ocho llaves de Octavos de Final.