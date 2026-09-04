La Copa Concejo 0.0% ya tiene definidos a todos sus protagonistas para los Octavos de Final. Durante esta semana se disputaron los tres encuentros que restaban para completar la instancia de Dieciseisavos de Final y, con ellos, quedó armado el cuadro de la próxima ronda.
Con tres partidos, quedaron definidos todos los cruces de Octavos
La Copa Concejo 0.0%, competencia organizada por la Liga Santafesina de Fútbol, CCU Argentina y el Concejo de Santa Fe, completó los Dieciseisavos de Final. Independiente avanzó por penales ante Deportivo Santa Rosa, mientras que Sanjustino y Vecinal Gálvez consiguieron sus respectivos boletos. Así, quedaron conformadas las ocho llaves de Octavos de Final.
La competencia, una iniciativa conjunta de la Liga Santafesina de Fútbol, CCU Argentina y el Concejo Municipal de Santa Fe, continúa ofreciendo partidos atractivos y la posibilidad de que distintos representantes del fútbol local y regional se encuentren en una misma competencia.
La actividad comenzó el martes en el estadio Mauricio Martínez, donde Independiente y Deportivo Santa Rosa protagonizaron un verdadero partidazo. El encuentro terminó igualado 3 a 3 después de un desarrollo cambiante y cargado de emociones.
Para el conjunto local marcaron Rodrigo Rolón y Nicolás Albornoz, quien tuvo una jornada destacada al convertir en dos oportunidades. En Deportivo Santa Rosa, en tanto, las conquistas fueron de Nahuel Céttolo, Zacarías Mustafa y Rodrigo Gorrias.
Con la igualdad, la definición tuvo que trasladarse a los penales. Allí apareció la precisión de Independiente, que se impuso por 5 a 4 y consiguió quedarse con el pasaje a los Octavos de Final.
Sanjustino fue contundente
La actividad continuó el miércoles en el predio Nery Alberto Pumpido, escenario de los dos partidos restantes de los Dieciseisavos. En primer turno, Sanjustino mostró contundencia y superó 6 a 2 al Centro Cultural y Deportivo El Pozo.
El Matador sacó diferencias desde su juego ofensivo y terminó construyendo una victoria amplia que le permitió meterse entre los dieciséis mejores de la competencia. Franco Cabrera, Mauro Camuzzi, Sebastián Epes —en dos oportunidades—, Mateo Boetti y Thiago Ocampo fueron los autores de los seis tantos del conjunto de San Justo.
Para el Aurinegro descontaron Uriel Barros y Facundo Carreira, aunque sus conquistas no alcanzaron para cambiar el destino del encuentro.
Con este resultado, Sanjustino aseguró su lugar en la próxima instancia y ya conoce a su rival: Cosmos FC. Será uno de los cruces que tendrá la continuidad de la Copa Concejo 0.0%.
Vecinal Gálvez dio el golpe y va por más
En el segundo turno del miércoles llegó el último partido de los Dieciseisavos. Vecinal Gálvez derrotó 2 a 1 a Ciclón Racing y consiguió una clasificación que le permitirá continuar en carrera.
El Lagunero comenzó encontrando el camino del gol por intermedio de Alfaro Simón, pero Vecinal Gálvez reaccionó y terminó dando vuelta la historia. Stéfano Passalia y Mariano Castelarín fueron los encargados de convertir para el elenco dirigido por Vidal Rivero, que festejó el triunfo y el acceso a los Octavos.
De esta manera, Vecinal Gálvez se transformó en el rival de Deportivo Santa Rosa en la siguiente instancia, completando uno de los cruces que faltaba definir.
Con los tres partidos disputados durante la semana, quedaron conformadas todas las llaves de Octavos de Final. La Copa Concejo 0.0% entra así en una etapa decisiva, donde cada partido tendrá el valor agregado de definir quiénes seguirán avanzando rumbo a la pelea por el título.
La pelota volverá a rodar y los dieciséis equipos que continúan en competencia buscarán dar un nuevo paso en un torneo que suma capítulos y que, fecha tras fecha, va encontrando a sus principales protagonistas.