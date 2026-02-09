Copa Federación Fútbol Masculino

Tres de la Santafesina ganaron y avanzaron a los 16avos de Final

Sportivo Guadalupe, Náutico El Quillá y Ciclón Racing sellaron su clasificación en el cierre de la fase de grupos de la Copa Federación. Ateneo Inmaculada cayó en Esperanza y quedó eliminado. La Federación Santafesina realizará en los próximos días el sorteo de los cruces de la próxima instancia.