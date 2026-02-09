Tres de la Santafesina ganaron y avanzaron a los 16avos de Final

La Copa Federación de Fútbol masculino completó este domingo la fase de grupos y dejó un saldo ampliamente positivo para los representantes de la Liga Santafesina.
Sportivo Guadalupe, Náutico El Quillá y Ciclón Racing sellaron su clasificación en el cierre de la fase de grupos de la Copa Federación. Ateneo Inmaculada cayó en Esperanza y quedó eliminado. La Federación Santafesina realizará en los próximos días el sorteo de los cruces de la próxima instancia.
Sportivo Guadalupe, Náutico El Quillá y Ciclón Racing consiguieron victorias clave que les permitieron meterse en los Dieciseisavos de Final del certamen provincial, mientras que Ateneo Inmaculada no pudo sumar fuera de casa y se despidió de la competencia.
La jornada marcó el cierre de una primera etapa exigente, con partidos intensos y definiciones abiertas hasta el último compromiso. En ese contexto, los equipos santafesinos mostraron carácter y eficacia para seguir en carrera, ratificando el protagonismo de la liga en el ámbito provincial.
Ahora la expectativa pasa por el sorteo que realizará la Federación Santafesina en el inicio de la semana para determinar los cruces de la próxima fase eliminatoria.
En la Zona 4, Sportivo Guadalupe consiguió una victoria sólida y sin sobresaltos frente a Sportivo y Recreativo Videla. El conjunto conducido por Adalberto Tobaldo se impuso 2 a 0 en el estadio Eladio Romeo Rosso, en un encuentro en el que manejó los tiempos del partido y golpeó en los momentos justos.
Los goles llegaron a través de Esteban Sanguinetti y Emanuel Ojeda, el ex jugador de Los Piratitas, quienes capitalizaron las oportunidades generadas por un equipo que supo sostener el orden defensivo y ser contundente en ataque. Con este triunfo, el elenco santafesino aseguró su clasificación y además se quedó con el primer puesto del grupo.
En paralelo, en el estadio Malvinas Argentinas de Gálvez, Ciclón Racing también cumplió con su objetivo. El equipo dirigido por Carlos García derrotó 3 a 1 a Barrio Oeste en condición de visitante, en un partido en el que mostró eficacia ofensiva y buena respuesta colectiva.
Los goles del conjunto azul y oro fueron convertidos por tres de las incorporaciones que llegaron para esta temporada: Laureano Troncoso, Ian Medrano y Maximiliano Franco. La apuesta por reforzar el plantel terminó dando resultados inmediatos y permitió sostener el nivel competitivo en el torneo.
En la tabla final de la Zona 4, Guadalupe terminó como líder con siete unidades, mientras que Ciclón Racing finalizó segundo con la misma cantidad de puntos, pero con menor diferencia de gol a favor. Ambos equipos lograron el objetivo de avanzar a la instancia eliminatoria.
En la Zona 5, Náutico El Quillá protagonizó uno de los encuentros más atractivos de la jornada. En el estadio Mauricio Martínez, el equipo santafesino derrotó 4 a 2 a San Lorenzo de Esperanza en un partido vibrante, con pasajes de alto nivel futbolístico y situaciones en ambos arcos.
La gran figura de la tarde fue Leandro Puig, quien convirtió en dos oportunidades y fue determinante en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Martín Mazzoni. Los otros goles del Tiburón fueron de Gastón Losa y Nicolás Cometto, completando una actuación colectiva que dejó muy buenas sensaciones.
El triunfo tuvo un valor extra, ya que El Quillá logró vencer al equipo que llegaba como líder del grupo y se aseguró el primer puesto de la zona. El equipo santafesino cerró la fase con seis puntos, suficientes para avanzar a los Dieciseisavos de Final y posicionarse como un rival de cuidado para la próxima instancia.
Distinta fue la suerte para Ateneo Inmaculada. El equipo conducido por Agustín Olíver visitó el estadio Ermelindo Oclides Dutruel para enfrentar a Sportivo del Norte, que llegaba último en el grupo con apenas una unidad. Sin embargo, el conjunto esperancino sorprendió y se impuso con claridad por 4 a 0.
La derrota dejó sin chances de clasificación al elenco santafesino, que se despidió del certamen en la primera fase. Ateneo no logró sostener la regularidad necesaria en el tramo final del grupo y terminó pagando caro la caída en la última fecha.
La definición de la zona tuvo además un desenlace cambiante. San Lorenzo de Esperanza, que hasta la fecha anterior estaba en zona de clasificación, fue alcanzado por Sportivo del Norte en puntos y superado por diferencia de goles. De esta manera, el conjunto esperancino logró meterse en la siguiente ronda como uno de los seis mejores segundos del torneo.
Con el cierre de la fase de grupos, la Liga Santafesina vuelve a demostrar su peso dentro del fútbol provincial. Tres de los cuatro equipos que iniciaron la competencia lograron avanzar a la etapa eliminatoria, un dato que refleja el nivel competitivo de sus representantes.
Ahora la atención estará puesta en el sorteo que realizará la Federación Santafesina en los próximos días, donde quedarán definidos los cruces de Dieciseisavos de Final. Allí comenzará una nueva etapa, con series mano a mano en las que el margen de error será mínimo.
Mientras tanto, Guadalupe, El Quillá y Ciclón Racing ya saben que siguen en carrera y buscarán sostener el protagonismo santafesino en la Copa Federación, un torneo que cada temporada gana en competitividad y que vuelve a mostrar la fortaleza del fútbol del interior provincial.