Federal Amateur

Fiesta total en rojo y blanco: Colón de San Justo está en la final

El Conquistador venció 2 a 1 a Ben Hur en Rafaela y cerró la semifinal con un contundente global de 4 a 1. Enzo Fernández había puesto en ventaja a la BH, pero Maximiliano Ozurak y Tomás Gallay lo dieron vuelta en el complemento. Ahora, el equipo de Mauricio Chiementín irá por el ascenso al Federal A frente a Juventud Unida de Gualeguaychú.