Colón de San Justo escribió otra página importante en su historia deportiva. El Conquistador volvió a derrotar a Ben Hur, esta vez por 2 a 1 en el estadio “Néstor Zenklusen” de Rafaela, y se convirtió en finalista de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
Fiesta total en rojo y blanco: Colón de San Justo está en la final
El Conquistador venció 2 a 1 a Ben Hur en Rafaela y cerró la semifinal con un contundente global de 4 a 1. Enzo Fernández había puesto en ventaja a la BH, pero Maximiliano Ozurak y Tomás Gallay lo dieron vuelta en el complemento. Ahora, el equipo de Mauricio Chiementín irá por el ascenso al Federal A frente a Juventud Unida de Gualeguaychú.
Con el 2-0 conseguido en el encuentro de ida, el conjunto santafesino cerró la serie con un contundente 4 a 1 global y quedó a un paso del gran objetivo: el ascenso al Torneo Federal A.
La noche comenzó con una ilusión renovada para Ben Hur. Obligado a remontar una desventaja importante, el equipo rafaelino salió decidido a buscar el partido y encontró rápidamente el premio. A los 9 minutos, Enzo Fernández apareció para marcar el 1 a 0 y encender la esperanza de la “BH”, que necesitaba varios goles para modificar el destino de la serie.
Colón SJ, sin embargo, no perdió el control del encuentro. El equipo dirigido por Mauricio Chiementín supo sostener el golpe, administrar los tiempos y esperar su oportunidad. La ventaja conseguida en San Justo le permitía jugar con otro margen, mientras Ben Hur debía asumir cada vez más riesgos para intentar mantenerse con vida en la competencia.
El Conquistador dio vuelta la historia
El segundo tiempo fue decisivo. Con los espacios que comenzó a dejar el conjunto local, Colón SJ encontró los caminos para lastimar y terminó dando vuelta el resultado. A los 10 minutos, Maximiliano Ozurak apareció para establecer el empate y prácticamente comenzó a sentenciar la eliminatoria.
Ben Hur buscó una reacción, pero la diferencia global obligaba al equipo de Luis Medrano a conseguir una remontada prácticamente imposible. Colón se mostró firme, aprovechó cada situación y mantuvo la concentración en un tramo de mucha tensión.
Cuando el reloj marcaba 39 minutos, llegó el golpe definitivo. Tomás Gallay, que había ingresado durante el complemento, marcó el 2 a 1 para el Conquistador y desató la celebración del plantel, el cuerpo técnico y todos los hinchas sanjustinos que acompañaron al equipo.
El pitazo final confirmó una clasificación incuestionable. Colón ganó los dos partidos de la semifinal, convirtió cuatro goles en la serie y solamente recibió uno. Una actuación que ratifica el gran momento de un equipo que ya dejó en el camino a Sanjustino y ahora se prepara para el desafío más importante de la temporada.
Juventud Unida, el último obstáculo
En la otra semifinal de la Región Litoral Sur, Juventud Unida de Gualeguaychú consiguió el pasaje a la definición frente a Atlético Paraná. Luego del empate sin goles en el primer partido, ambos volvieron a igualar, esta vez 1 a 1, y la clasificación debió resolverse desde los doce pasos.
En los penales, Juventud Unida se impuso 5 a 3 y se convirtió en el rival de Colón de San Justo en la gran final. Dos históricos representantes del fútbol regional se enfrentarán ahora por el premio mayor.
Para el Conquistador, la fiesta recién comienza. El conjunto de San Justo está a 180 minutos —y quizás algo más— de alcanzar el ascenso. La ilusión ya está instalada en rojo y blanco y la clasificación conseguida en Rafaela alimenta un sueño que hace tiempo dejó de ser una posibilidad para convertirse en un objetivo concreto.
La síntesis del partido
Ben Hur (1): Pedro Bravo; Franco Villalba, Leandro Sola, Martín Alemandi y Ramiro Contrera (Fabrizio Ghiggia); Juan Bessone (Facundo Hang), Yahir Zunis, Bautista Bessone (Genaro Comba) y Enzo Fernández; Gastón Monserrat (Kevin Velázquez) y Diego López (Juan Giacinti). Suplentes: Maximiliano Bruno y Alfonso Bessone. DT: Marcelo Medrano..
Colón de San Justo (2): Ezequiel Álvarez; Ismael Quilez, Maximiliano Melgratti, Francisco Ortega y Osvaldo Arroyo; Alexis Palacios (Mauricio del Giudice), Brian Minotti (Ignacio Mena), Guido Rancez (Diego Pariani) y Augusto Sonsogni (Claudio Albarracín); Matías Fantín y Maximiliano Osurak (Tomás Gallay). Suplentes: Facundo Velázquez y Jonatan Blanco. DT: M. Chiementin.
Goles: 9’ PT, Enzo Fernández (BH); 10’ ST Maximiliano Ozurak (C) y 39’ ST,Tomás Gallay (C).