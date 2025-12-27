Cerró el año con emoción, premios y futuro asegurado

Formadores Fútbol Club celebró su año deportivo con una noche inolvidable

El predio de Amsapp fue escenario de una emotiva entrega de premios para todo el semillero de Formadores Fútbol Club. Con la presencia de deportistas, familias y dirigentes, la institución despidió un año cargado de logros, crecimiento y sueños cumplidos. La gran protagonista fue Morena Peralta, futbolista de apenas 11 años, autora de 72 goles en la temporada y con sus primeras prácticas ya realizadas en River Plate.