Formadores Fútbol Club celebró su año deportivo con una noche inolvidable

El predio de Amsapp fue escenario de una emotiva entrega de premios para todo el semillero de Formadores Fútbol Club. Con la presencia de deportistas, familias y dirigentes, la institución despidió un año cargado de logros, crecimiento y sueños cumplidos. La gran protagonista fue Morena Peralta, futbolista de apenas 11 años, autora de 72 goles en la temporada y con sus primeras prácticas ya realizadas en River Plate.
Caritas felices, aplausos sinceros y una emoción difícil de disimular se vivieron anoche en el predio de Amsapp, donde Formadores Fútbol Club llevó adelante la entrega de premios que marcó el cierre formal del año deportivo.
Fue una jornada especial, pensada para reconocer el esfuerzo, la constancia y el compromiso de todos los deportistas que, a lo largo de la temporada, defendieron los colores del club tanto en el fútbol femenino como masculino.
La ceremonia reunió a niños, niñas, jóvenes, cuerpos técnicos, dirigentes y familias, pilares fundamentales del proyecto institucional que Formadores FC viene consolidando año tras año.
Cada medalla entregada fue mucho más que un reconocimiento deportivo: representó horas de entrenamiento, sacrificios compartidos y el acompañamiento permanente desde el hogar y la institución.
Entre los nombres que se llevaron todas las miradas apareció el de Morena Peralta, una futbolista de tan solo 11 años que atraviesa un presente extraordinario. La joven atacante cerró el año con un registro impactante de 72 goles convertidos en los distintos torneos y encuentros disputados con la camiseta de Formadores FC.
Su talento no pasó desapercibido y ya tuvo la posibilidad de vivir sus primeras prácticas con la camiseta de River Plate (Buenos Aires), un paso enorme que ilusiona y confirma que el trabajo formativo da resultados concretos.
Morena es el fiel reflejo de la filosofía del club: formar deportistas integrales, con valores, disciplina y pasión por el juego. Su crecimiento se apoya en una base sólida construida desde la casa, el club y una familia que acompaña cada paso, entendiendo que el deporte es una herramienta fundamental para la formación personal.
Más allá de los logros individuales, la entrega de premios tuvo un fuerte sentido colectivo. Cada una de las mesas dispuestas en el predio exhibía trofeos obtenidos durante la temporada, símbolos del camino recorrido por las distintas categorías. Esos logros fueron celebrados como conquistas compartidas, producto del esfuerzo grupal y del compromiso institucional.
El presidente de Formadores Fútbol Club, Ernesto Sosa, fue uno de los protagonistas de la noche. Visiblemente emocionado, destacó el crecimiento sostenido del club y la importancia de cerrar el año junto a toda la familia formadora.
“Fue un año de grandes logros. Todos, niños y niñas, jóvenes y hasta nosotros los adultos estamos felices. Formadores FC es un club en crecimiento y cada año tiene algo nuevo por mostrar”, expresó Sosa ante los presentes.
El máximo dirigente subrayó el valor simbólico de la jornada y el orgullo que genera ver los frutos del trabajo diario. “Hoy, en cada mesa se pueden observar trofeos y esos son los que los deportistas fueron consiguiendo a lo largo del año deportivo.
La noche está ideal para que los directivos y toda la familia del club puedan entregar a cada deportista una medalla y destacar su labor durante el año”, agregó.
En su mensaje, Sosa también hizo hincapié en el acompañamiento de quienes colaboran permanentemente con la institución. “Agradecemos a todos los que hacen posible, mediante beneficios durante la temporada, que los niños y niñas puedan participar de los torneos que se van presentando. Sin ese apoyo sería imposible sostener este crecimiento”, remarcó.
Otro de los puntos destacados fue el reconocimiento al Club Juventud Unida, entidad con la que Formadores FC mantiene una relación estrecha y de mutuo apoyo. “Agradecer al Club Juventud Unida por la excelente relación que nos une y que nos seguirá permitiendo afianzar proyectos en el futuro”, señaló el presidente.
Además, hubo un párrafo especial para los planteles que tuvieron la posibilidad de jugar en la cancha de San Lorenzo, una experiencia que dejó una imagen más que positiva. “Quiero felicitar a los planteles que jugaron y disfrutaron de la cancha de San Lorenzo, dejando una imagen increíble de nuestro club y de Juventud Unida de Candioti”, afirmó Sosa, generando un cerrado aplauso entre los presentes.
El cierre del discurso fue con un mensaje de esperanza y buenos deseos. “Sigamos adelante con Formadores FC. Feliz año 2026 para todos”, concluyó, sintetizando el espíritu de una institución que no se detiene y que mira el futuro con optimismo.
La noche terminó entre abrazos, fotos y sonrisas. Formadores Fútbol Club bajó el telón de un año intenso, exitoso y cargado de emociones, reafirmando su compromiso con la formación deportiva y humana de sus jóvenes, convencido de que el camino recorrido es tan importante como los logros obtenidos.