La Liga Santafesina de Fútbol continúa su marcha y este sábado vivirá un nuevo capítulo con la disputa de la cuarta fecha del Torneo Apertura “José Luis Burtovoy”. La jornada se jugará íntegramente en horario unificado, desde las 16 horas, con varios encuentros que prometen emociones fuertes y movimientos en la tabla de posiciones.
Liga Santafesina: el líder Guadalupe visita a Colón en una fecha cargada de promesas
La cuarta jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy se disputará este sábado desde las 16 horas con partidos en simultáneo. El puntero Sportivo Guadalupe tendrá una exigente visita ante Colón de Santa Fe en el predio Nery Alberto Pumpido.
Sin dudas, todas las miradas estarán puestas en el compromiso que protagonizarán Colón de Santa Fe y el líder Sportivo Guadalupe.
El conjunto guadalupano llega como único puntero y buscará sostener su buen momento ante un rival siempre competitivo, en un escenario exigente como el predio “Nery Alberto Pumpido”. Será una prueba de carácter para el equipo que viene marcando el rumbo del campeonato.
Duelo de candidatos y partidos clave
El choque entre Colón y Sportivo Guadalupe aparece como el plato fuerte de la jornada, no solo por la posición del visitante sino también por el potencial del conjunto sabalero, que intentará hacerse fuerte en casa y dar el golpe ante el líder. Un resultado positivo podría reacomodar la tabla y ponerle aún más suspenso al certamen.
Otro de los encuentros destacados será el que disputen Gimnasia y Esgrima y Universidad, dos equipos que buscarán sumar para mantenerse en la pelea. En tanto, La Perla del Oeste se medirá ante Ciclón Norte en un duelo que también promete intensidad, con ambos conjuntos necesitados de puntos.
Por su parte, Newell’s Old Boys enfrentará a Independiente en otro cruce interesante, mientras que Náutico El Quillá será local de Sanjustino en el estadio “Mauricio Martínez”, en un partido que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos.
El cronograma completo
La fecha 4 del Apertura José Luis Burtovoy se desarrollará con el siguiente programa de partidos y árbitros: Gimnasia y Esgrima vs. Universidad. Árbitro: Juan Bonnín. La Perla del Oeste vs. Ciclón Norte. Árbitro: Leandro Rotela
Colón de Santa Fe vs. Sportivo Guadalupe (en el predio Nery Alberto Pumpido). Árbitro: Ángel Cristoforato. Newell’s Old Boys vs. Independiente. Árbitro: Ricardo Spacessi. Náutico El Quillá vs. Sanjustino (en el estadio Mauricio Martínez). Árbitro: Joaquín Urbani.
Ateneo Inmaculada vs. Ciclón Racing. Árbitro: Rubén Fernández. Deportivo Nobleza vs. Academia AC. Árbitro: Lucas Muga. Nacional vs. Las Flores II. Árbitro: Alejandro Aguilera. Juventud Unida vs. Cosmos FC. Árbitro: Gastón Freyre.
Con todos los encuentros programados en simultáneo, la fecha promete una tarde vibrante en las distintas canchas de la región. El torneo empieza a tomar forma y cada punto en juego puede ser determinante en la lucha por los primeros puestos.