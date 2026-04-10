El fútbol de los barrios

Liga Santafesina: el líder Guadalupe visita a Colón en una fecha cargada de promesas

La cuarta jornada del Torneo Apertura José Luis Burtovoy se disputará este sábado desde las 16 horas con partidos en simultáneo. El puntero Sportivo Guadalupe tendrá una exigente visita ante Colón de Santa Fe en el predio Nery Alberto Pumpido.