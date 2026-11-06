Santa Fe

Cosmos puso en marcha una nueva fiesta del fútbol infantil

Con una tarde ideal y un gran acompañamiento del público, comenzó la 16ª edición del tradicional campeonato de chicos que organiza Cosmos FC. Cerca de 3.000 jugadores son protagonistas de un encuentro que tendrá cuatro jornadas y diez canchas preparadas para disfrutar a pleno.