La pelota volvió a rodar y, como ocurre cada año, los verdaderos dueños de la fiesta fueron los chicos. Cosmos FC puso en marcha la 16ª edición de su tradicional Torneo de Fútbol Infantil, una propuesta que reúne a miles de jugadores y familias alrededor de una pasión que no conoce límites: jugar al fútbol y divertirse.
Cosmos puso en marcha una nueva fiesta del fútbol infantil
Con una tarde ideal y un gran acompañamiento del público, comenzó la 16ª edición del tradicional campeonato de chicos que organiza Cosmos FC. Cerca de 3.000 jugadores son protagonistas de un encuentro que tendrá cuatro jornadas y diez canchas preparadas para disfrutar a pleno.
La jornada inaugural se desarrolló durante una tarde de jueves maravillosa, con el clima como aliado y un importante acompañamiento del público.
Desde temprano, las diez canchas preparadas especialmente para la competencia comenzaron a llenarse de camisetas, pelotas, goles, abrazos y esa energía tan particular que solamente puede ofrecer el fútbol de los más pequeños.
Una fiesta que crece
En esta edición son cerca de 3.000 los chicos que tendrán la posibilidad de disfrutar del torneo, compartir experiencias con otros equipos y vivir jornadas que quedarán seguramente guardadas entre sus mejores recuerdos.
La organización dispuso diez escenarios en muy buenas condiciones, pensados para que cada partido sea una verdadera celebración. Allí estarán los chicos, corriendo detrás de la pelota, intentando convertir goles, aprendiendo a ganar y también a perder, pero fundamentalmente disfrutando del juego.
Porque en estas categorías el resultado ocupa un lugar secundario. Lo importante es la experiencia, el encuentro, la amistad y la posibilidad de que cada chico pueda sentirse protagonista dentro de una cancha.
Hoy continúa la diversión
Desde las 15 se pondrá en marcha la segunda de las cuatro jornadas previstas para este gran evento. Nuevamente, las canchas de Cosmos serán el punto de encuentro para miles de chicos y familias que acompañarán una competencia que ya forma parte del calendario del fútbol infantil santafesino.
El torneo avanza y la pelota seguirá siendo la gran protagonista. Que haya goles, que haya festejos, que haya compañerismo y, sobre todo, que la diversión sea total.
Porque cuando juegan los chicos, gana el fútbol. Y cuando ellos disfrutan, la fiesta está completa.