El sábado 26 de septiembre no será un día más para Náutico El Quillá. Será una fecha que quedará guardada para siempre en la memoria de toda la familia del Tiburón. Porque después de mucho esfuerzo, de años de trabajo, de proyectos, ilusiones y sacrificios compartidos, el club disfrutó oficialmente de su nueva casa.
El Quillá hizo historia en su nueva casa
Santiago Ingino quedará para siempre en la historia del Tiburón. El volante marcó el primer gol oficial en el nuevo predio, en la goleada 5-1 sobre Academia Cabrera por el Clausura de la Liga Santafesina. Una tarde inolvidable, con fútbol, emoción, agradecimientos y el sueño de tener casa propia convertido en realidad.
Y hubo un protagonista que, sin saberlo, escribió una página para siempre. Santiago Ingino, el “5” del equipo conducido por Martín Mazzoni, tuvo el privilegio de marcar el primer gol oficial de El Quillá en su nuevo escenario. El volante apareció para dejar su nombre en la historia de una cancha que, con el paso del tiempo, seguramente contará muchas más historias.
El estreno no pudo ser mejor. El Quillá derrotó 5 a 1 a Academia Cabrera, por una nueva fecha del torneo Clausura de la Liga Santafesina de Fútbol, y convirtió la jornada en una verdadera fiesta deportiva. Cinco goles, tres puntos y una casa nueva para disfrutar. Todo junto, en una tarde que tuvo un significado especial para quienes hicieron posible que el sueño comenzara a hacerse realidad.
El primer grito, para siempre
Ingino tendrá desde ahora un lugar especial en la historia del club. Su gol fue mucho más que una conquista dentro de un partido: fue el primer grito oficial en un predio que nació desde el esfuerzo colectivo y que representa un paso enorme para la institución.
Después llegaron cuatro goles más y la alegría se multiplicó. El equipo de Mazzoni disfrutó del partido, de la victoria y, fundamentalmente, de la posibilidad de jugar como local en un lugar que lleva el esfuerzo de toda una comunidad deportiva.
El predio está ubicado en la zona de countries, muy cerca de la Autopista Santa Fe-Rosario, y luce a pleno. El escenario ya está habilitado para recibir partidos oficiales, aunque todavía quedan trabajos por realizar.
Habrá tiempo para seguir creciendo, sumar infraestructura y darle al lugar todo aquello que permita transformarlo en una casa cada vez más grande y hermosa.
Un sueño que se construyó entre todos
Detrás de esta jornada histórica hay muchas personas. La Comisión Directiva, la Subcomisión de Fútbol, socios, padres, allegados y todos aquellos que, de una manera u otra, aportaron para que el sueño pudiera concretarse.
Cada uno puso su granito de arena. Algunos desde la gestión, otros con trabajo, otros acompañando y sosteniendo el proyecto. El resultado está a la vista: El Quillá tiene su predio y pudo estrenarlo oficialmente con su máxima categoría.
El presente invita a celebrar, pero también obliga a mirar hacia adelante. Todavía quedan obras y mejoras que demandarán tiempo y, fundamentalmente, inversiones importantes. El crecimiento de una infraestructura de estas características no se construye de un día para otro.
Pero lo más importante ya está. El Quillá tiene su lugar, su cancha y una nueva página para comenzar a escribir.
Y esa primera página tendrá un nombre propio: Santiago Ingino, el “5” que marcó el primer gol.
El tiempo pasará, vendrán otros partidos, otros goles y seguramente muchas jornadas inolvidables. Pero cuando alguien pregunte quién hizo el primer gol oficial en la nueva casa del Tiburón, la respuesta quedará para siempre: fue Santiago Ingino, aquella tarde del 26 de septiembre de 2026, en una goleada que terminó de convertir el sueño en realidad.