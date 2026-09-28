Un predio, otro sueño

El Quillá hizo historia en su nueva casa

Santiago Ingino quedará para siempre en la historia del Tiburón. El volante marcó el primer gol oficial en el nuevo predio, en la goleada 5-1 sobre Academia Cabrera por el Clausura de la Liga Santafesina. Una tarde inolvidable, con fútbol, emoción, agradecimientos y el sueño de tener casa propia convertido en realidad.