Torneo Apertura

La Perla pone en juego la punta en San Justo y el Apertura entra en su etapa decisiva

La vigésima y penúltima fecha del Torneo Apertura, Copa Sanatorio Garay, comenzará este viernes con un duelo de alto voltaje entre Sanjustino y La Perla del Oeste. El resto de la jornada se disputará el sábado, con la presentación del otro líder, Colón de San Justo, mientras que el cierre será el miércoles con el cruce entre Unión y UNL.