La cuenta regresiva hacia la definición del Torneo Apertura, ya comenzó. La Liga Santafesina de Fútbol afrontará este fin de semana la vigésima y penúltima fecha del campeonato, una jornada que puede resultar determinante en la lucha por el título y que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Sanjustino y La Perla del Oeste.
La Perla pone en juego la punta en San Justo y el Apertura entra en su etapa decisiva
La vigésima y penúltima fecha del Torneo Apertura, Copa Sanatorio Garay, comenzará este viernes con un duelo de alto voltaje entre Sanjustino y La Perla del Oeste. El resto de la jornada se disputará el sábado, con la presentación del otro líder, Colón de San Justo, mientras que el cierre será el miércoles con el cruce entre Unión y UNL.
El encuentro abrirá la fecha este viernes desde las 21 en el Coloso del Oeste de San Justo. Allí, el conjunto dirigido por Andrés Formento pondrá en juego mucho más que tres puntos.
La Perla llega como uno de los líderes del certamen y sabe que un resultado positivo le permitirá mantenerse en la cima a falta de una sola jornada para el cierre del campeonato.
Pero enfrente estará Sanjustino, un rival de enorme jerarquía, protagonista durante toda la temporada y siempre difícil cuando juega como local. El conjunto matador buscará hacerse fuerte ante su gente y transformarse en juez de una apasionante definición, intentando además cerrar el torneo con una imagen acorde a su historia reciente.
Con la presión propia de las instancias decisivas, el duelo promete emociones de principio a fin. Cada pelota, cada jugada y cada decisión tendrán un valor especial en un campeonato que ha mantenido el suspenso durante gran parte del año.
Colón SJ también defiende la cima
La continuidad de la fecha llegará el sábado desde las 15.30, cuando el otro puntero del campeonato, Colón de San Justo, reciba en el estadio Mercedes Alesso de Bieler a Cosmos FC.
El Conquistador depende de sí mismo para continuar en lo más alto y buscará aprovechar la localía para sumar una nueva victoria. Enfrente tendrá a un Cosmos que intentará convertirse en una de las sorpresas de la jornada y complicar las aspiraciones del conjunto rojiblanco.
Además del compromiso del líder, el sábado ofrecerá una intensa programación con partidos que también tendrán incidencia en las distintas posiciones de la tabla.
Ateneo Inmaculada será local ante Gimnasia y Esgrima, Juventud Unida recibirá a Independiente, Náutico El Quillá enfrentará a Academia AC, Colón SF jugará frente a Ciclón Racing, Nacional hará lo propio con Ciclón Norte, Guadalupe será anfitrión de Newell's, Santa Rosa recibirá a Deportivo Nobleza y La Salle se medirá con Las Flores II.
Como ocurre habitualmente en las últimas fechas, todos los equipos buscarán cerrar el campeonato de la mejor manera, ya sea peleando por el título, asegurando posiciones en la tabla o fortaleciendo sus proyectos deportivos de cara al segundo semestre.
La vigésima fecha tendrá su cierre el próximo miércoles 5 de agosto, cuando desde las 21 el vigente campeón, Unión, reciba a Universidad en la cancha de Independiente de Santo Tomé.
Con apenas dos jornadas por disputarse, el margen de error prácticamente desapareció. La Perla del Oeste y Colón de San Justo llegan compartiendo el liderazgo y saben que cualquier traspié puede resultar decisivo en la carrera por la consagración.
La expectativa es enorme en toda la región. Los hinchas comienzan a palpitar una definición apasionante, mientras los protagonistas se preparan para afrontar noventa minutos que pueden marcar el rumbo definitivo del campeonato.
Programación – Fecha 20
Viernes 31 de julio: 21: Sanjustino vs. La Perla del Oeste. Sábado 1 de agosto (15.30), Colón de San Justo vs. Cosmos FC. Ateneo Inmaculada vs. Gimnasia y Esgrima. Juventud Unida vs. Independiente.
Náutico El Quillá vs. Academia AC. Colón de Santa Fe vs. Ciclón Racing. Nacional. vs. Ciclón Norte.Guadalupe vs. Newell's.Santa Rosa vs. Deportivo Nobleza. La Salle vs. Las Flores II. Miércoles 5 de agosto: 21: Unión vs. Universidad, en la cancha de Independiente de Santo Tomé.