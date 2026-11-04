Rumbo al Nacional de Río Segundo

Mocoví, una pasión que atraviesa generaciones

El conjunto santafesino participará en la categoría Senior +35 del 32.º Torneo Nacional de Veteranos, que se disputará del 5 al 8 de noviembre en Río Segundo, Córdoba. Un grupo que comparte fútbol, amistad y encuentros desde 2002, con una historia que tiene raíces en la década del 80 y que sigue escribiendo nuevos capítulos.