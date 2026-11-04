Hay equipos que se construyen alrededor de una pelota y otros que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en una verdadera familia. Mocoví Fútbol Club es uno de ellos.
Mocoví, una pasión que atraviesa generaciones
El conjunto santafesino participará en la categoría Senior +35 del 32.º Torneo Nacional de Veteranos, que se disputará del 5 al 8 de noviembre en Río Segundo, Córdoba. Un grupo que comparte fútbol, amistad y encuentros desde 2002, con una historia que tiene raíces en la década del 80 y que sigue escribiendo nuevos capítulos.
Un grupo de futbolistas aficionados que cada sábado disfruta de la Finta en Santa Fe, donde el fútbol sigue siendo ese espacio de encuentro, camaradería y pasión que no entiende de edades.
Desde 2002 mantienen vivo un proyecto que tiene como principal objetivo disfrutar del juego.
En el camino llegaron los trofeos locales, las celebraciones y, especialmente, la posibilidad de representar a Santa Fe en los distintos campeonatos nacionales que organiza la A. Argentina de Veteranos de Fútbol. Una recompensa que se renueva cada temporada y que permite compartir experiencias con equipos de diferentes puntos del país.
Una historia que sigue creciendo
Hoy, Mocoví reúne a futbolistas mayores de 35 años que llevan el fútbol en la sangre. Algunos comenzaron este recorrido en la década del 80 y, con el correr de los años, fueron testigos de cómo aquella pasión también se trasladó a sus hijos.
Incluso, varios de quienes compartían las primeras experiencias hoy disfrutan de ver a sus hijos continuar el camino. Una historia que trasciende generaciones y que encuentra en cada sábado un nuevo motivo para reunirse.
Este jueves, la delegación santafesina se instalará en Río Segundo, Córdoba, para cumplir con las acreditaciones y comenzar a vivir el 32.º Nacional de Veteranos. Desde el viernes llegará el momento de salir a la cancha, en la categoría Senior +35, con la ilusión de protagonizar otra experiencia inolvidable.
Mucho más que una competencia
El certamen se desarrollará hasta el domingo 8 de noviembre en el Complejo El Norte, un predio de 100 hectáreas que cuenta con alojamiento para las delegaciones, diez canchas, comedores y espacios recreativos. La propuesta tendrá también encuentros sociales, almuerzos, cenas y una fiesta de cierre prevista para el sábado, con música en vivo.
Entre los equipos participantes estarán AFUCO de Villa María, Ferro de Pico, Normal Rosarino, La Amistad de Mar del Plata y Chapelco de San Martín de los Andes, entre otros representantes nacionales.
Mocoví afrontará el desafío con una delegación integrada por Ricardo Campos, Emanuel Constantini, Guillermo Delgado, Fernando Dodorico, Franco Ferrari, Martín Ferrari, Diego Ferrato, Alexis Ferrero, Rodrigo Figueroa, Mauro Kappes, Leandro Lo Vuolo, Germán López, Sebastián Manasseri, Martín Motura, Gustavo Pesse, Diego Poletti, Alfredo Ramírez, Guillermo Ruiz, Roberto Sangoi, Lucas Trevignani y Mariano Vainman. El cuerpo técnico estará conformado por Lucas López y Aníbal Sánchez.
Una nueva camiseta, otro viaje y la misma ilusión de siempre. Porque para este grupo, el resultado importa, pero compartir la cancha, reencontrarse con los amigos y seguir disfrutando del fútbol es el verdadero premio. ¡Que no parezca poco!