Torneo provincial Sub 13

La Santafesina cerró un gran Provincial y se subió al podio

La Selección de la Liga Santafesina finalizó en el tercer puesto del Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 13 organizado por la Federación Santafesina de Fútbol. El equipo dirigido por Darío Cabrol mostró un gran nivel durante toda la competencia y tuvo además al goleador del certamen, Mateo Vaccaro. La Esperancina se quedó con el título.