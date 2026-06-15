La Selección de la Liga Santafesina concluyó su participación en el Torneo Provincial de Selecciones de Liga para la categoría Sub 13 con un valioso tercer puesto, resultado que premia el trabajo realizado por jugadores, cuerpo técnico y dirigentes durante todo el certamen organizado por la Federación Santafesina de Fútbol.
La Santafesina cerró un gran Provincial y se subió al podio
La Selección de la Liga Santafesina finalizó en el tercer puesto del Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 13 organizado por la Federación Santafesina de Fútbol. El equipo dirigido por Darío Cabrol mostró un gran nivel durante toda la competencia y tuvo además al goleador del certamen, Mateo Vaccaro. La Esperancina se quedó con el título.
La etapa decisiva se desarrolló este domingo en las ciudades de Rafaela y Bella Italia, donde se disputaron los playoffs que definieron las posiciones finales de la competencia.
Allí, el combinado santafesino volvió a demostrar que se encuentra entre los mejores seleccionados de la provincia, dejando una imagen muy positiva tanto desde lo futbolístico como desde lo humano.
Una semifinal exigente
En el estadio Germán Soltermann de Rafaela, la Santafesina afrontó uno de los compromisos más difíciles del campeonato al medirse con la Liga Esperancina en una de las semifinales de la Copa de Oro.
El encuentro fue intenso y disputado. La selección esperancina logró imponerse por 2 a 0 y consiguió el pasaje a la gran final, dejando sin chances de pelear por el título al conjunto conducido por Darío Cabrol.
A pesar de la derrota, los representantes de la Liga Santafesina realizaron un encuentro competitivo y mantuvieron la actitud que los caracterizó durante toda la competencia.
Lejos de bajar los brazos, el grupo mostró personalidad para recuperarse rápidamente y enfocarse en el objetivo inmediato: cerrar el torneo en el podio provincial. Esa capacidad de reacción quedó reflejada horas más tarde en el partido por el tercer puesto.
Victoria y podio para coronar una gran campaña
En el encuentro que definió el tercer lugar, la Liga Santafesina enfrentó a la Liga Reconquistense. Allí apareció nuevamente el carácter del equipo para despedirse del torneo con una sonrisa.
Con una actuación sólida y convincente, los dirigidos por Cabrol se impusieron por 2 a 0, resultado que les permitió quedarse con el tercer escalón del podio y ratificar el buen rendimiento exhibido a lo largo de todo el Provincial.
Además del mérito colectivo, la participación santafesina tuvo un reconocimiento individual de enorme importancia. Mateo Vaccaro, futbolista de Colón, terminó como goleador del campeonato luego de una destacada actuación ofensiva.
El delantero fue una de las figuras del seleccionado y una de las grandes revelaciones de la competencia, aportando goles, sacrificio y jerarquía en cada presentación.
El título provincial quedó finalmente en manos de la Liga Esperancina, que confirmó su gran momento al derrotar con autoridad por 5 a 0 a la Liga Departamental San Martín en la final de la Copa de Oro.
Para la Liga Santafesina, más allá de no haber alcanzado la definición por el campeonato, el balance es ampliamente positivo. El tercer puesto provincial, el rendimiento colectivo del plantel y la consagración de Vaccaro como máximo artillero son motivos suficientes para destacar una campaña que deja expectativas alentadoras para el futuro.
Buen trabajo
La experiencia acumulada por estos jóvenes futbolistas, sumada al trabajo de formación que realizan los clubes y la propia Liga Santafesina, vuelve a demostrar el potencial que existe en la región.
El Provincial Sub 13 terminó con la Santafesina en el podio, un logro que refleja presente y proyecta un futuro prometedor para una generación que sigue creciendo dentro del fútbol santafesino.