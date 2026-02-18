Nacional vibró con otra gran jornada del Torneo Copa Albos del Sur

El Torneo Copa Albos del Sur continúa creciendo y consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario del fútbol infantil regional.
El Club Nacional fue escenario de una nueva fecha de la 3ª edición del certamen de divisiones infantiles. Con partidos intensos, tribunas con buen marco de público y un clima de fiesta deportiva, la competencia continúa hoy con la fase clasificatoria, mientras que jueves y viernes se disputarán las finales.
En esta oportunidad, el Club Nacional fue anfitrión de una nueva jornada correspondiente a la tercera edición del certamen, donde desde las 17.30 hasta las 22 se vivieron encuentros de alto nivel deportivo, cargados de emoción, goles y festejos que acompañaron el desarrollo de cada partido.
La convocatoria volvió a ser un punto destacado. Familias, entrenadores, dirigentes y simpatizantes se acercaron para acompañar a los más chicos, generando un marco ideal para el desarrollo de la competencia.
El comportamiento del público fue ejemplar, acompañando con respeto y entusiasmo cada presentación, lo que reafirma el espíritu formativo y social que promueve este tipo de torneos.
Equipos tradicionales y formadores de la región dijeron presente en una jornada que tuvo de todo. Colón, Cosmos FC, Nacional, El Pozo, Newell’s y La Salle fueron protagonistas de partidos intensos, donde el talento, el compromiso y la pasión de los chicos fueron los grandes protagonistas.
Cada encuentro dejó momentos destacados, jugadas colectivas de gran nivel y actuaciones individuales que despertaron el aplauso de los presentes.
La Copa Albos del Sur mantiene su objetivo principal: generar espacios de competencia sana para el desarrollo integral de los futbolistas infantiles.
Más allá de los resultados, el torneo se consolida como un espacio de formación deportiva y humana, donde los valores del compañerismo, el respeto y el juego limpio están por encima de cualquier marcador.
El nivel futbolístico mostrado en esta edición confirma el crecimiento del fútbol infantil en la región. Los equipos muestran cada vez mayor preparación, orden táctico y desarrollo técnico, producto del trabajo sostenido que realizan los clubes en sus divisiones formativas.
Además, la organización continúa apostando a brindar un espectáculo ordenado, con cronogramas cumplidos y escenarios adecuados para el desarrollo de los partidos, algo que fue destacado tanto por los cuerpos técnicos como por las familias presentes.
La actividad no se detiene y el torneo ingresa en una etapa decisiva. Durante la jornada de hoy se completará la fecha clasificatoria, donde varios equipos buscarán asegurar su lugar en las instancias finales del certamen.
El jueves será el turno de las finales de la Copa de Plata, instancia donde los equipos buscarán cerrar su participación con un título y dejar una buena imagen deportiva.
Mientras tanto, el viernes llegará uno de los momentos más esperados: las finales de la Copa de Oro, donde estarán los mejores equipos de la competencia luchando por el máximo trofeo del torneo.
Se espera un gran marco de público para las jornadas definitorias, en lo que promete ser un cierre a la altura de un torneo que volvió a demostrar la importancia del fútbol infantil como motor social, deportivo y formativo.
De esta manera, la Copa Albos del Sur continúa escribiendo su historia, fortaleciendo el crecimiento del fútbol infantil y brindando a los chicos la posibilidad de competir, aprender y disfrutar del deporte en un entorno de respeto y compañerismo.