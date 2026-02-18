Torneo de Fútbol Infantil

Nacional vibró con otra gran jornada del Torneo Copa Albos del Sur

El Club Nacional fue escenario de una nueva fecha de la 3ª edición del certamen de divisiones infantiles. Con partidos intensos, tribunas con buen marco de público y un clima de fiesta deportiva, la competencia continúa hoy con la fase clasificatoria, mientras que jueves y viernes se disputarán las finales.