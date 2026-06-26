La decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Santafesina tendrá este viernes uno de sus compromisos más atractivos cuando, desde las 21, La Perla del Oeste reciba a Juventud Unida de Candioti en una nueva edición de un clásico regional cargado de historia, rivalidad y necesidades deportivas.
La Perla y Juventud Unida animan un clásico regional con mucho en juego
Este viernes desde las 21, La Perla del Oeste recibirá a Juventud Unida de Candioti en uno de los encuentros más atractivos de la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Santafesina. El conjunto de Recreo buscará recuperar el liderazgo del campeonato, mientras que la visita intentará sumar para escalar posiciones en la tabla.
El encuentro se disputará en cancha de La Perla y contará con el arbitraje de Maximiliano Moya, en un duelo que promete emociones y que puede tener incidencia directa en la lucha por el campeonato.
El conjunto dirigido por Andrés Formento afrontará el compromiso con una motivación extra: recuperar la punta del certamen. Es que Colón de San Justo logró imponerse entre semana en su visita a Deportivo Nobleza y quedó momentáneamente en lo más alto de las posiciones, obligando a La Perla a conseguir una victoria para volver a la cima.
La campaña del elenco recreíno viene siendo una de las más sólidas del certamen y, jugando ante su gente, intentará hacer valer la localía para seguir siendo uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival que conoce muy bien esta clase de partidos y que buscará dar el golpe.
Juventud Unida de Candioti, bajo la conducción técnica de Martín Petiti, llega con la intención de mejorar su ubicación en la tabla de valores. El equipo sabe que un triunfo en un partido de estas características no sólo significaría tres puntos fundamentales, sino también un envión anímico importante para afrontar la recta final del Apertura.
Los clásicos suelen jugarse con una intensidad especial y este no será la excepción. La necesidad de ambos equipos, sumada a la cercanía geográfica y a la tradicional rivalidad deportiva, convierten al choque en uno de los grandes atractivos de la jornada.
Colón de San Justo metió presión
La fecha comenzó a disputarse a mitad de semana y dejó resultados importantes en la pelea por los primeros lugares.
En uno de los encuentros más destacados, Colón de San Justo derrotó como visitante a Deportivo Nobleza por 3 a 2 gracias a las conquistas de Brian Minotti y Maximiliano Osurak, autor de un doblete. Para el conjunto local marcaron Cristian Ortíz en dos oportunidades.
Además, Newell's Old Boys y Sanjustino protagonizaron un atractivo empate 2 a 2. Los goles rojinegros fueron convertidos por Santiago Enríquez y Alejo Quiroz, mientras que para el Matador anotaron Nehemías González y Matías Benegas.
En tanto, Ciclón Racing y La Salle igualaron sin abrir el marcador, mientras que Náutico El Quillá superó 2 a 0 a Las Flores II con tantos de Mauricio Paz y Facundo Losa.
La fecha continúa el sábado
La programación de la fecha 15 tendrá continuidad este sábado con una serie de encuentros que completarán la jornada en la máxima categoría liguista.
Los partidos programados son: Gimnasia y Esgrima frente a Deportivo Santa Rosa; Ateneo Inmaculada ante Unión; Colón de Santa Fe contra Independiente; Academia Cabrera frente a Universidad Nacional del Litoral; Ciclón Norte ante Cosmos FC y Sportivo Guadalupe frente a Nacional.
Con varios equipos involucrados en la lucha por los primeros puestos, la fecha promete mantener la emoción hasta el final. Pero antes, todas las miradas estarán puestas en Recreo, donde La Perla y Juventud Unida volverán a verse las caras en un clásico regional que puede dejar huella en el desarrollo del campeonato.