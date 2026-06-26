Liga Santafesina, Primera A

La Perla y Juventud Unida animan un clásico regional con mucho en juego

Este viernes desde las 21, La Perla del Oeste recibirá a Juventud Unida de Candioti en uno de los encuentros más atractivos de la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Santafesina. El conjunto de Recreo buscará recuperar el liderazgo del campeonato, mientras que la visita intentará sumar para escalar posiciones en la tabla.