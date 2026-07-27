En tiempos turbulentos, llevar proyectos, escuchar a los dirigentes del interior y contestar con propiedad y compromiso, es para destacar. Ello pasó este sábado por la mañana en la reunión que llevó adelante la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), presidida por Nelson Casis, en el octavo piso del Hotel Howard Johnson Mayorazgo.
El Consejo Federal desembarcó en Paraná con propuestas y acompañamiento a los clubes
El Consejo Federal del Fútbol Argentino llegó a Paraná para participar en la reinauguración de la sede histórica de la Liga Paranaense de Fútbol y para presentar proyectos de gestión y lineamientos de acompañamiento institucional para los clubes de la Región Litoral Sur.
Y quien respondió la mayor cantidad de preguntas fue el vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), secretario General del Consejo Federal y presidente de la Liga del Valle de Chubut, Javier Treuque en compañía del Delegado por Entre Ríos y presidente de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), Alejandro Schneider.
Cabe acotar que también acompañaron los miembros del Consejo Federal Mario Giammaría (presidente Asociación Rosarina) y Luis Luque (presidente Liga Cañadense).
El amplio temario
Los presidentes de las Ligas de Entre Ríos (18 presentes, solamente ausente Rosario del Tala) pudieron sacarse dudas sobre aspectos como fútbol femenino (torneos y reglamentación).
Torneo Regional Amateur, Federal A, Torneo Argentino del Interior (para 2027), certámenes juveniles, Copa País, Mapa Socioeconómico, capacitaciones y acompañamiento en diferentes gestiones.
“Fue un fin de semana muy interesante. El viernes participamos en la reinauguración de la sede de la Liga Paranaense, quedó muy linda y destaco el trabajo y gestión de Alejandro Schneider.
Y la reunión del sábado con los dirigentes entrerrianos fue muy buena, es lo que buscamos y es lo que nos manifestó nuestro presidente Pablo Toviggino, de tener esta posibilidad de diálogo, el cara a cara, el de consultar, preguntar y permitir esas observaciones que hace cada presidente de Liga.
Estamos muy contentos con todo lo que está ocurriendo”, afirmó Treuque a modo de balance de su estadía en la capital entrerriana.
Trabajo mancomunado en la Región Litoral
A partir de una idea de sus propias autoridades, el Consejo Federal comenzará a redistribuirse en Regiones. En consecuencia, Litoral Sur tendrá como integrantes a Entre Ríos y Santa Fe.
“La intención es poder trabajar de manera conjunta con las Federaciones, Ligas y Clubes. Por ello comenzamos un Registro Único de Clubes, con el objetivo de poder avanzar en posibles sponsors, infraestructura, agilización de documentación y capacitaciones.
Entendemos que, si traccionamos todos juntos, será más fácil conseguir objetivos”, detalló Schneider.
Las instituciones ya están recibiendo un formulario el cuál permitirá, con dicha base de datos, avanzar en el propósito de la dirigencia.
En cuanto a la presencia de las autoridades nacionales el fin de semana en Paraná, destacó: “Muy feliz porque no todos los días una reunión de la Federación cuenta con dirigentes de AFA, contestando preguntas. Nos da satisfacción porque es un trabajo que se viene haciendo a través de la Delegación Entre Ríos”.