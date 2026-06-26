Liga Santafesina de Fútbol

Santa Fe FC y Pucará animan el gran duelo de la fecha en el ascenso

La decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Primera B de la Liga Santafesina se disputará este sábado con atractivos encuentros en distintos escenarios. El líder Santa Fe FC recibirá a Pucará en el partido más destacado de la jornada, mientras que Los Canarios, escolta del certamen, visitará a San Cristóbal en Ángel Gallardo con la misión de no perderle pisada a la cima.