#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Liga Santafesina de Fútbol

Santa Fe FC y Pucará animan el gran duelo de la fecha en el ascenso

La decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Primera B de la Liga Santafesina se disputará este sábado con atractivos encuentros en distintos escenarios. El líder Santa Fe FC recibirá a Pucará en el partido más destacado de la jornada, mientras que Los Canarios, escolta del certamen, visitará a San Cristóbal en Ángel Gallardo con la misión de no perderle pisada a la cima.

Hay plantel. Santa Fe, líder espera por el histórico Pucará. GentilezaHay plantel. Santa Fe, líder espera por el histórico Pucará. Gentileza
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La emoción del ascenso santafesino volverá a decir presente este sábado con la disputa de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol. A medida que el campeonato comienza a transitar su tramo decisivo, cada punto adquiere un valor especial y los equipos saben que ya no hay margen para el error.

Todas las miradas estarán puestas en el predio de Santa Fe FC, donde el puntero absoluto del certamen recibirá a Pucará en el encuentro más atractivo de la jornada.

El conjunto santafesino llega como líder indiscutido y buscará seguir consolidando su gran campaña frente a un rival que se encuentra cuarto en las posiciones y que aspira a dar el golpe para acercarse a los primeros lugares.

El compromiso, en cancha 2 del Predio Pumpido, contará con el arbitraje de Ángel Cristoforato y promete ser un choque de alto voltaje entre dos equipos protagonistas de la temporada.

nacional pucara Foto: Luis Cetraro.Pucará va con todo al predio Pumpido.

Santa Fe FC intentará hacer valer la localía y mantener la diferencia sobre sus perseguidores, mientras que Pucará buscará sumar un triunfo de enorme importancia para mantenerse en la pelea.

Los Canarios, obligado a sumar

Otro de los encuentros que despierta gran expectativa será el que sostendrán San Cristóbal y Los Canarios en Ángel Gallardo. El escolta del campeonato afrontará una exigente visita con la necesidad de sumar de a tres para continuar presionando al líder.

Lucas Muga será el encargado de impartir justicia en un duelo que puede resultar determinante en la lucha por el título. San Cristóbal, por su parte, intentará hacerse fuerte en casa y complicar las aspiraciones de uno de los candidatos al ascenso.

La programación también contempla otros partidos de relevancia. Vecinal Gálvez será local ante Belgrano con arbitraje de Alejandro Aguilera, mientras que El Cadi recibirá a Defensores de Alto Verde bajo el control de Facundo Benelli.

Jornada completa en distintos escenarios

La actividad sabatina continuará con el enfrentamiento entre Atenas y Los Piratitas, encuentro que tendrá como árbitro principal a Ezequiel Giménez. Además, Don Salvador será anfitrión de Atlético Arroyo Leyes con Oscar Loza como juez principal.

En otro de los compromisos programados, CCyD El Pozo se medirá con Banco Provincial con arbitraje de Rubén Fernández, en tanto que Nuevo Horizonte recibirá a Los Juveniles con Leandro Rotela como máxima autoridad.

Los Canarios. Gentileza.Los Canarios. Gentileza.

La fecha se completará con el duelo entre Loyola y Deportivo Agua, que será dirigido por Bruno Levatti, y el choque entre Floresta y Defensores de Peñaloza, donde Carlos Céspedes tendrá la responsabilidad arbitral.

Con varios equipos involucrados en la lucha por los puestos de privilegio y otros buscando escalar posiciones, la decimocuarta fecha del Apertura promete emociones fuertes en todos los escenarios del ascenso liguista. Cada encuentro puede comenzar a definir el futuro de un campeonato que ingresa en una etapa decisiva.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Pasión Liga
Liga Rafaelina de Fútbol
Ligas Regionales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro