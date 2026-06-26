La emoción del ascenso santafesino volverá a decir presente este sábado con la disputa de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol. A medida que el campeonato comienza a transitar su tramo decisivo, cada punto adquiere un valor especial y los equipos saben que ya no hay margen para el error.
Santa Fe FC y Pucará animan el gran duelo de la fecha en el ascenso
La decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Primera B de la Liga Santafesina se disputará este sábado con atractivos encuentros en distintos escenarios. El líder Santa Fe FC recibirá a Pucará en el partido más destacado de la jornada, mientras que Los Canarios, escolta del certamen, visitará a San Cristóbal en Ángel Gallardo con la misión de no perderle pisada a la cima.
Todas las miradas estarán puestas en el predio de Santa Fe FC, donde el puntero absoluto del certamen recibirá a Pucará en el encuentro más atractivo de la jornada.
El conjunto santafesino llega como líder indiscutido y buscará seguir consolidando su gran campaña frente a un rival que se encuentra cuarto en las posiciones y que aspira a dar el golpe para acercarse a los primeros lugares.
El compromiso, en cancha 2 del Predio Pumpido, contará con el arbitraje de Ángel Cristoforato y promete ser un choque de alto voltaje entre dos equipos protagonistas de la temporada.
Santa Fe FC intentará hacer valer la localía y mantener la diferencia sobre sus perseguidores, mientras que Pucará buscará sumar un triunfo de enorme importancia para mantenerse en la pelea.
Los Canarios, obligado a sumar
Otro de los encuentros que despierta gran expectativa será el que sostendrán San Cristóbal y Los Canarios en Ángel Gallardo. El escolta del campeonato afrontará una exigente visita con la necesidad de sumar de a tres para continuar presionando al líder.
Lucas Muga será el encargado de impartir justicia en un duelo que puede resultar determinante en la lucha por el título. San Cristóbal, por su parte, intentará hacerse fuerte en casa y complicar las aspiraciones de uno de los candidatos al ascenso.
La programación también contempla otros partidos de relevancia. Vecinal Gálvez será local ante Belgrano con arbitraje de Alejandro Aguilera, mientras que El Cadi recibirá a Defensores de Alto Verde bajo el control de Facundo Benelli.
Jornada completa en distintos escenarios
La actividad sabatina continuará con el enfrentamiento entre Atenas y Los Piratitas, encuentro que tendrá como árbitro principal a Ezequiel Giménez. Además, Don Salvador será anfitrión de Atlético Arroyo Leyes con Oscar Loza como juez principal.
En otro de los compromisos programados, CCyD El Pozo se medirá con Banco Provincial con arbitraje de Rubén Fernández, en tanto que Nuevo Horizonte recibirá a Los Juveniles con Leandro Rotela como máxima autoridad.
La fecha se completará con el duelo entre Loyola y Deportivo Agua, que será dirigido por Bruno Levatti, y el choque entre Floresta y Defensores de Peñaloza, donde Carlos Céspedes tendrá la responsabilidad arbitral.
Con varios equipos involucrados en la lucha por los puestos de privilegio y otros buscando escalar posiciones, la decimocuarta fecha del Apertura promete emociones fuertes en todos los escenarios del ascenso liguista. Cada encuentro puede comenzar a definir el futuro de un campeonato que ingresa en una etapa decisiva.