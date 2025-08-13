Llega el Primer Congreso de Capacitación en Fútbol Formativo a Esperanza

La actividad tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Veterinarias (FAVE) y reunirá a especialistas, entrenadores, dirigentes, familias y estudiantes vinculados al fútbol infantil y juvenil.
Este sábado, la ciudad de Esperanza será sede de un evento sin precedentes para la región: el Primer Congreso de Capacitación en Fútbol Formativo, impulsado por el programa "Con Valores Ganamos Todos".
La actividad tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Veterinarias (FAVE) y reunirá a especialistas, entrenadores, dirigentes, familias y estudiantes vinculados al fútbol infantil y juvenil.
El coordinador del Congreso, Gustavo Ferroglio, adelantó que las inscripciones superaron ampliamente las expectativas iniciales, lo que confirma la necesidad de contar con espacios de formación y actualización para quienes trabajan día a día en el desarrollo de jóvenes futbolistas.
La propuesta se plantea como un espacio integral de capacitación, que combina conocimientos técnicos, fundamentos legales, enfoques pedagógicos y experiencias prácticas. Está dirigida no solo a entrenadores y formadores, sino también a dirigentes de clubes, docentes de educación física, estudiantes de carreras afines, árbitros, familias y toda persona interesada en la formación de futbolistas desde una perspectiva integral.
La organización destacó que el Congreso buscará ir más allá del aspecto deportivo, fomentando la construcción de entornos saludables que prioricen el desarrollo humano, el respeto, la motivación y la vivencia de valores dentro y fuera de la cancha.
Programa detallado de la jornada
La jornada concluirá con un acto de agradecimiento a disertantes, asistentes y organizadores, seguido de la entrega de certificados oficiales para quienes participen de la jornada completa.
El programa "Con Valores Ganamos Todos" viene desarrollando acciones de capacitación, charlas y campañas de sensibilización en la Liga Esperancina de Fútbol y otros espacios deportivos. La iniciativa se centra en la idea de que el fútbol formativo debe ser un motor no solo de habilidades deportivas, sino también de crecimiento personal y comunitario.
Este Congreso marca un paso más hacia la profesionalización de la formación deportiva en la región, combinando técnica, ética, pedagogía y legalidad. La gran convocatoria demuestra que existe un interés creciente por actualizar las prácticas y enfoques con los que se forma a las nuevas generaciones.
Tal como remarcan sus organizadores, "cuando en el deporte se transmiten valores, no solo ganan los equipos: ganamos todos".
Link de Inscripción: https://forms.gle/9di8FRreKWz7BGGd9
