Llega el Primer Congreso de Capacitación en Fútbol Formativo a Esperanza

Este sábado, la ciudad de Esperanza será sede de un evento sin precedentes para la región: el Primer Congreso de Capacitación en Fútbol Formativo, impulsado por el programa "Con Valores Ganamos Todos".

Como en Santa Fe, este sábado en Esperanza. El Congreso se traslada a la FAVE para llevar "Con Valores Ganamos Todos". Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La actividad tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Veterinarias (FAVE) y reunirá a especialistas, entrenadores, dirigentes, familias y estudiantes vinculados al fútbol infantil y juvenil.

El coordinador del Congreso, Gustavo Ferroglio, adelantó que las inscripciones superaron ampliamente las expectativas iniciales, lo que confirma la necesidad de contar con espacios de formación y actualización para quienes trabajan día a día en el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Un encuentro para aprender, reflexionar y proyectar

La propuesta se plantea como un espacio integral de capacitación, que combina conocimientos técnicos, fundamentos legales, enfoques pedagógicos y experiencias prácticas. Está dirigida no solo a entrenadores y formadores, sino también a dirigentes de clubes, docentes de educación física, estudiantes de carreras afines, árbitros, familias y toda persona interesada en la formación de futbolistas desde una perspectiva integral.

La organización destacó que el Congreso buscará ir más allá del aspecto deportivo, fomentando la construcción de entornos saludables que prioricen el desarrollo humano, el respeto, la motivación y la vivencia de valores dentro y fuera de la cancha.

Programa detallado de la jornada

  • 9, horas. Acreditación. Recepción de asistentes en la FAVE. Entrega de credenciales, material de trabajo y bienvenida oficial.
  • A las 10, con la conducción de Liciano Brondino, se pondrá en marcha el evento y la primera propuesta será "Potenciando al Deportista", con Gustavo Ferroglio y Cristian Sperati.
  • Una charla especialmente orientada a formadores y familias, centrada en el acompañamiento emocional, social y deportivo de niños y adolescentes. Se reflexionará sobre la importancia del rol adulto en la construcción de la autoestima, la motivación y el compromiso, siempre bajo la guía de los valores humanos.
  • 11, hs, "Derecho de Formación", Dr. Anselmo Baroni. Un análisis jurídico sobre el derecho de formación en el fútbol, su alcance, implicancias legales y cómo proteger los intereses de clubes y jugadores en el proceso formativo.
  • 12, hs, "Fundamentos de Técnicas Individuales. Desarrollo por puesto, Prof. Fernando Nogara. Exposición sobre la enseñanza técnica adaptada a la edad y etapa de aprendizaje del jugador, con foco en la especificidad de cada posición. Se presentarán métodos para potenciar las capacidades técnicas de manera progresiva y eficaz.
  • 14 hs, "Clubes: Claves Legales", CPN Fabricio Galateo. Herramientas legales y administrativas para la gestión institucional de clubes formativos.
  • 14.20, hs, "Fútbol Femenino", Profesora, Natalia Lomello. Abordaje de la actualidad, los desafíos y las oportunidades en el crecimiento del fútbol femenino a nivel formativo y competitivo.
  • 15, hs, "Conocimiento Reglamentario. Ventaja deportiva", Prof. Gonzalo Rodríguez. Espacio dedicado a comprender las reglas del juego, su correcta interpretación y cómo este conocimiento puede transformarse en una ventaja competitiva justa. Énfasis en la formación de jugadores respetuosos del reglamento y conscientes de su aplicación.
  • 16 hs, "Tu Propio Método", Prof. Gustavo Ferroglio. Reflexión sobre la importancia de que cada entrenador encuentre y desarrolle su propio método de enseñanza y conducción de grupos.
  • 16.40 hs, "Una Pasión", Prof. Gustavo Rossi, Asistente Internacional de FIFA. Disertación motivacional que recorrerá experiencias y aprendizajes de una carrera ligada al fútbol internacional.

Cierre y entrega de certificados

La jornada concluirá con un acto de agradecimiento a disertantes, asistentes y organizadores, seguido de la entrega de certificados oficiales para quienes participen de la jornada completa.

Un Congreso con impacto social y educativo

El programa "Con Valores Ganamos Todos" viene desarrollando acciones de capacitación, charlas y campañas de sensibilización en la Liga Esperancina de Fútbol y otros espacios deportivos. La iniciativa se centra en la idea de que el fútbol formativo debe ser un motor no solo de habilidades deportivas, sino también de crecimiento personal y comunitario.

Este Congreso marca un paso más hacia la profesionalización de la formación deportiva en la región, combinando técnica, ética, pedagogía y legalidad. La gran convocatoria demuestra que existe un interés creciente por actualizar las prácticas y enfoques con los que se forma a las nuevas generaciones.

Tal como remarcan sus organizadores, "cuando en el deporte se transmiten valores, no solo ganan los equipos: ganamos todos".

Link de Inscripción: https://forms.gle/9di8FRreKWz7BGGd9

