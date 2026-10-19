El Torneo Regional Federal Amateur continúa avanzando y la Región Litoral Sur ya tiene definidos dos enfrentamientos que prometen emociones fuertes.
Se vienen dos cruces de alto vuelo en el Regional Amateur
Sanjustino logró la clasificación en una dramática definición por penales frente a Los Andes de Alcorta y se medirá con Colón de San Justo. Por su parte, Ben Hur goleó a Cosmos y enfrentará a Juventud de Esperanza, que selló su pasaje tras empatar con Studebaker de Villa Cañás.
Con la clasificación de Sanjustino, Ben Hur y Juventud de Esperanza, quedaron conformadas dos series atractivas: Colón de San Justo ante el Matador y Ben Hur de Rafaela frente al conjunto esperancino. Cuatro equipos, dos grandes desafíos y la ilusión de seguir dando pasos firmes en la competencia nacional.
Sanjustino festejó desde los doce pasos
El equipo de San Justo, conducido por Marcelo “Tucu” Molina, consiguió su clasificación después de una serie cargada de tensión frente a Los Andes de Alcorta. En el tiempo reglamentario, Sanjustino cayó por 2 a 1, con Alejo Macellari como autor del gol que mantuvo viva la esperanza del conjunto santafesino.
La definición se trasladó a los penales, donde el Matador mostró carácter y terminó imponiéndose por 8 a 7. Santiago Peralta fue el encargado de convertir el remate decisivo y desatar el festejo de un equipo que debió trabajar hasta el último instante para continuar en carrera.
El premio será un enfrentamiento especial frente a Colón de San Justo, en un duelo que garantizará la presencia de un representante de la zona en la siguiente instancia. La serie comenzará con Sanjustino como visitante y tendrá su definición en la cancha del Matador, que buscará aprovechar la localía para seguir alimentando su ilusión.
Ben Hur y Juventud, frente a frente
En Rafaela, Ben Hur dio una muestra de contundencia y goleó 5 a 0 a Cosmos FC. El Lobo salió decidido desde el comienzo, impuso condiciones y revirtió la serie para establecer un global de 6 a 1 y avanzar a la tercera etapa del Regional Amateur. Para el elenco santafesino, en cambio, la derrota significó el final de su recorrido en el certamen.
El próximo rival del conjunto rafaelino será Atlético Juventud de Esperanza, que también consiguió el objetivo de seguir adelante. En el estadio Waldino Maradona, y en una soleada tarde de domingo que coincidió con los festejos del Día de la Madre, el equipo esperancino empató 1 a 1 frente a Studebaker de Villa Cañás.
Con ese resultado, Juventud cerró la serie con un global de 3 a 1 y aseguró su lugar en los cuartos de final de la primera fase. Ahora deberá medirse con un Ben Hur que llega fortalecido por su goleada y que buscará hacer valer su poder ofensivo.
Así, el Regional Federal Amateur prepara dos cruces de alto vuelo: Colón de San Justo-Sanjustino y Juventud de Esperanza-Ben Hur de Rafaela. El camino hacia el gran objetivo continúa y la región se prepara para vivir nuevas jornadas de fútbol, rivalidad y pasión.