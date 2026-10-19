Torneo Federal

Se vienen dos cruces de alto vuelo en el Regional Amateur

Sanjustino logró la clasificación en una dramática definición por penales frente a Los Andes de Alcorta y se medirá con Colón de San Justo. Por su parte, Ben Hur goleó a Cosmos y enfrentará a Juventud de Esperanza, que selló su pasaje tras empatar con Studebaker de Villa Cañás.