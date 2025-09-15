Nuevos campeones del fútbol infantil

Atlético Tucumán, Cosmos, Atlético de Rafaela, Unión y Academia Cabrera brillaron en el Diego Barisone

Con más de 4.500 niños y niñas en cancha, el Torneo Internacional Diego Barisone tuvo su gran cierre en el estadio 15 de Abril. Atlético Tucumán, Cosmos, Atlético de Rafaela, Unión y Academia Cabrera se quedaron con la Copa de Oro en las distintas categorías, mientras que Juventud de Chaco y Nacional de Uruguay festejaron en femenino. La fiesta del fútbol infantil volvió a confirmar su lugar como uno de los eventos más importantes de la región.