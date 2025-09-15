Atlético Tucumán, Cosmos, Atlético de Rafaela, Unión y Academia Cabrera brillaron en el Diego Barisone
Con más de 4.500 niños y niñas en cancha, el Torneo Internacional Diego Barisone tuvo su gran cierre en el estadio 15 de Abril. Atlético Tucumán, Cosmos, Atlético de Rafaela, Unión y Academia Cabrera se quedaron con la Copa de Oro en las distintas categorías, mientras que Juventud de Chaco y Nacional de Uruguay festejaron en femenino. La fiesta del fútbol infantil volvió a confirmar su lugar como uno de los eventos más importantes de la región.
Los pequeños protagonistas celebran en el estadio 15 de Abril. Crédito: Manuel Fabatía.
En una noche cargada de emociones y de recuerdos imborrables, Unión de Santa Fe cerró con broche de oro la novena edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil "Diego Barisone", uno de los certámenes más convocantes y esperados de la región. Durante cuatro días, más de 4.500 niños y niñas, acompañados por sus familias, coparon las canchas del predio Nery Alberto Pumpido, de la Liga Santafesina y el CIFFU. Finalmente el estadio 15 de Abril, que fue el escenario de una jornada final que quedará guardada en la memoria de todos los presentes.
Con la presencia de Diario El Litoral, las tribunas rojiblancas se vistieron de fiesta el viernes y este domingo para recibir a los pequeños protagonistas que llegaron desde distintos puntos del país y también del exterior. Equipos de provincias como Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, además de la presencia internacional de Nacional y River de Uruguay, le dieron un marco de nivel a un torneo que año tras año crece en importancia y proyección.
La entrega de premios estuvo a cargo de dirigentes de la Escuela de Fútbol de Unión, quienes junto a invitados especiales celebraron el espíritu del certamen y homenajearon nuevamente la memoria de Diego Barisone, el recordado jugador surgido en el club tatengue que da nombre al campeonato. La ceremonia se desarrolló en un clima de fiesta, con la emoción reflejada en cada niño y niña que subió al podio, con trofeos, medallas y la satisfacción de haber sido parte de un torneo inolvidable.
Los campeones de la Copa de Oro
La máxima distinción del torneo, la Copa de Oro, consagró a campeones de gran nivel en cada una de las categorías. En la división 2013, Atlético Tucumán se quedó con el título tras vencer en una final muy disputada a Defensores de la Costa de Avellaneda, en un partido que fue aplaudido por el público por la calidad de juego exhibida.
En la categoría 2014, Cosmos FC levantó la copa tras imponerse a San Lorenzo de Esperanza, en un duelo que reunió a dos escuelas de fútbol con gran tradición en la formación de jóvenes talentos.
Más de 4.500 niños y niñas, acompañados por sus familias. Crédito: Manuel Fabatía.
La edición 2015 tuvo como protagonista a Atlético de Rafaela, que se quedó con el campeonato luego de superar a Juventud de Cañada Rosquín. La Crema mostró solidez y una propuesta futbolística atractiva, que fue reconocida por sus pares y entrenadores.
Por su parte, en la categoría 2016, Unión de Santa Fe tuvo su gran alegría al imponerse en la final frente a ADN de Santo Tomé, desatando la euforia en la parcialidad tatengue desde las tribunas del 15 de Abril.
En la categoría 2017, el título volvió a quedar en manos de Unión de Santa Fe, que se consagró campeón tras vencer a Unión de Roque Sáenz Peña, de la provincia de Chaco. La final fue un encuentro vibrante y plagado de emociones, donde los santafesinos lograron hacer valer su localía.
La categoría más pequeña, 2018, coronó a Academia Cabrera de Santo Tomé, que se llevó todos los aplausos tras derrotar a Unión de Santa Fe, que se quedó con el segundo puesto.
El fútbol femenino también tuvo su fiesta
El torneo Diego Barisone volvió a darle un lugar de privilegio al fútbol femenino, con categorías que mostraron un alto nivel y una convocatoria que crece año tras año.
En la categoría Sub 12, Juventud de Chaco se coronó campeón de la Copa de Oro tras superar a Nacional de Uruguay, en un cruce que reflejó la paridad y la jerarquía de ambos conjuntos.
En Sub 14, la Copa de Oro viajó a Montevideo, ya que Nacional de Uruguay se quedó con el título después de vencer a Atlético de Rafaela en una final intensa y muy aplaudida por los presentes.
Por su parte, en la Copa de Plata femenina, los títulos quedaron en manos de Argentino de San Carlos en Sub 12 y del Club Pilar en Sub 14, equipos que mostraron compromiso, esfuerzo y una gran calidad de juego.
Los campeones de la Copa de Plata
El torneo también consagró a los campeones de la Copa de Plata, que fueron Unión de Santa Fe, River de Uruguay, Trebolense, Patronato de Paraná, Naranjitos de Paraná y Gimnasia de Ciudadela, todos celebrados por sus hinchas y familiares que acompañaron en gran número.
Momentos de emoción durante la ceremonia de premiación. Crédito: Manuel Fabatía.
Estos equipos, que quizás no pudieron llegar a la final soñada de la Copa de Oro, igualmente disfrutaron de un reconocimiento más que merecido, demostrando que el espíritu del torneo no se mide solo en títulos, sino en la posibilidad de compartir, aprender y crecer a través del deporte.
Una fiesta del deporte y la amistad
El cierre del Diego Barisone fue mucho más que una competencia deportiva. Fue la confirmación de que el fútbol infantil es un espacio de encuentro, aprendizaje y amistad, donde miles de chicos y chicas pueden vivir una experiencia única.
Los organizadores destacaron el trabajo de todas las familias, entrenadores y colaboradores que hicieron posible el éxito de esta novena edición. También se subrayó la importancia de la participación internacional, que le otorga al torneo un prestigio que lo posiciona como uno de los más relevantes del país en materia de formación juvenil.
El estadio 15 de Abril despidió a los protagonistas con un marco imponente, con tribunas colmadas de banderas, cánticos y la emoción de los pequeños jugadores que recibieron el aplauso de todos los presentes.
Así, Unión de Santa Fe volvió a demostrar que la organización del torneo Diego Barisone no solo es un homenaje a un hijo querido del club, sino también una apuesta firme al futuro del fútbol infantil, al crecimiento de los valores deportivos y a la formación de nuevas generaciones que seguirán soñando con vestir una camiseta y defenderla con orgullo.
El legado de Diego Barisone sigue vivo en cada niño y niña que corre detrás de una pelota en este certamen. Y el eco de sus risas, sus goles y sus sueños será el recuerdo más valioso de una novena edición que quedará grabada para siempre en la historia del deporte santafesino.
