Tres aplausos marcaron el clima del acto con el que el Senado de la Provincia de Santa Fe evocó la Reforma de 2025. Y en realidad, hubo también un cuarto, por escrito, que explica los anteriores.
El Senado evoca la Reforma y edita su Diario de Sesiones
Hubo discursos de representantes de todos los bloques. La celebración institucional mostró la convivencia política de Santa Fe. Aplausos, abrazos y sonrisas se repitieron en torno al texto constitucional jurado en 2025.
Este jueves 29, en el hall central de la Legislatura de Santa Fe, con la presencia de ex convencionales e invitados especiales, se recordó aquel hecho histórico un poco después de que se cumpliera el aniversario de la aprobación del 10 de septiembre y la jura del 12.
El primero de los aplausos fue pedido y casi que provocado por el locutor oficial para la labor de los convencionales al iniciarse la celebración.
En medio del público ubicado en el hall central del Palacio Legislativo una parte de las butacas fueron ocupadas por quienes discutieron la Reforma de 2025 y para ellos fueron esas manifestaciones de aprobación universales, que rara vez aparecen en los debates de manera unánime.
Nada casualmente, el encuentro encabezado por el presidente provisional del Senado y ex presidente de la Convención, Felipe Michlig, tuvo el formato parlamentario, con el micrófono abierto a cada uno de los bloques que un año atrás participaron de las discusiones.
Hablaron los ex convencionales Ariel Sclafani, del Frente de la Esperanza que fuera encabezado por la fallecida convencional electa Alejandra "Locomotora" Oliveras; Diego Giuliano, como vicepresidente primero de la Convención e integrante del bloque Más para Santa Fe del Justicialismo.
También, María Victoria Capocetti, de Activemos, que encabezó Marcelo Lewandowski; Néstor Fandos, integrante de La Libertad Avanza, que tuvo como titular de bloque a Nicolás Mayoraz; y Juan Domingo Argañaraz, del bloque Somos Vida y Libertad. Hubo voces de cada uno de los sectores presentes, y para ellos hubo más aplausos.
En un tercer momento, los hubo para la forma como se condujeron las sesiones. En medio del discurso de Michlig, cuando habló de su tarea en la conducción de los debates, lo sorprendieron aplausos que muy saludablemente inició un bloque de la oposición peronista.
Quien primero batió palmas fue la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas, que sabe muy bien qué es conducir un cuerpo deliberativo. Esos aplausos, espontáneos, fuera de lo previsto, fueron seguramente más importantes para el senador por San Cristóbal que los que cerraron su discurso.
Pero el cuarto aplauso del acto quedó por escrito y se lo llevaron bajo el brazo cada uno de los convencionales, autoridades de otros poderes, funcionarios, colaboradores y cronistas parlamentarios que acertaron a ir al acto.
La última línea del último de los diarios de sesiones editados en forma de libro dice textualmente, "aplausos" y la aclaración horaria que es obligatoria al cierre de cada sesión "eran las 18.18", es decir, para cuando se había terminado la ceremonia en que se juró la nueva Constitución.
Así puede leerse en el libro editado por la Cámara alta, de 1.317 páginas, que contiene las versiones taquigráficas de la Reforma.
Ese volumen es el documento más fiel para conocer los debates de los convencionales, el soporte de contexto histórico que van a usar mucho los juristas en el corto y mediano plazo, y los historiadores más adelante. Se trata en definitiva de un libro ordenado de todo lo que dijo en las sesiones que contiene a otro, la nueva Carta Magna.
Todas las voces presentes
En el inicio de la ceremonia, convencionales constituyentes de los distintos espacios políticos que integraron la Convención compartieron reflexiones sobre el proceso de reforma, sus resultados y los desafíos que plantea la aplicación de la nueva Carta Magna.
En ese sentido, Felipe Michlig destacó el trabajo realizado por los 69 convencionales que integraron los seis bloques y el consenso alcanzado durante el proceso. Señaló que Santa Fe cuenta con "la Constitución más moderna de la República Argentina".
Subrayó los avances institucionales incorporados al nuevo texto, entre ellos la eliminación de privilegios políticos, la autonomía municipal, la incorporación de la ficha limpia y el reconocimiento constitucional del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa.
Michlig también puso en valor la participación ciudadana y el trabajo desarrollado en las comisiones, y agradeció a quienes hicieron posible la reforma. "Hemos logrado, entre todos, dejar a las generaciones venideras una Constitución que esté a la altura de las circunstancias", expresó, al tiempo que destacó el honor de haber presidido la Convención Reformadora.
Por su parte, Diego Giuliano, vicepresidente primero de la Convención e integrante del bloque Más para Santa Fe, consideró que el proceso constituyente representó "una oportunidad para que la sociedad santafesina revisara su presente y proyectara su futuro".
En esa línea, destacó la "incorporación de nuevos derechos" y el "reconocimiento de la autonomía municipal". Asimismo, sostuvo que los convencionales tienen "el compromiso de velar por el cumplimiento del nuevo texto" y remarcó que "la Constitución podrá concretar sus objetivos si se implementa y cuenta con los recursos necesarios para promover el desarrollo, el trabajo y la justicia social".
En representación del Frente de la Esperanza, Ariel Sclafani resaltó la importancia de la ceremonia por la presencia de autoridades de los distintos poderes y sectores políticos, y señaló que el encuentro "reafirma la convivencia democrática y el Estado de derecho".
También convocó a promover la difusión de la nueva Constitución para que la ciudadanía conozca sus disposiciones y los derechos que consagra.
María Victoria Capocetti, convencional del bloque Activemos, recordó con emoción su participación en la Convención y el significado personal que tuvo integrar el proceso reformador. Al destacar la incorporación de nuevos derechos, expresó su deseo de que la nueva Carta Magna sea "una Constitución para todos" y contribuya a construir una provincia mejor.
A su turno, Néstor Fandos, integrante de La Libertad Avanza, valoró la posibilidad de conmemorar el trabajo realizado y sostuvo que las diferencias planteadas durante el proceso fueron expresadas en el ámbito de la Convención.
Señaló que su bloque aceptó las decisiones mayoritarias y participó en la construcción del texto a través de sus aportes y votos en distintos artículos. "El tiempo va a juzgar; creo que cuando nos alejemos en el tiempo, mayor dimensión vamos a tener del trabajo realizado", afirmó.
Finalmente, Juan Domingo Argañaraz, del bloque Somos Vida y Libertad, destacó que la reforma constituyó "un hecho histórico" y llamó a "acompañar los derechos reconocidos" en la nueva Constitución con "el cumplimiento de las responsabilidades de los santafesinos", para que esas garantías lleguen efectivamente a toda la población.
De los tres poderes
El acto encabezado por el presidente provisional del Senado y ex presidente de la Convención Reformadora, Felipe Michlig, contó con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, y los ministros Diego Maciel, Rubén Weder y Jorge Baclini.
También, de la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; la defensora general, Estrella Moreno Robinson; y el fiscal de Estado, Domingo Rondina. Participaron el vicepresidente primero de la Convención Reformadora, Diego Giuliano, y la vicepresidenta segunda, Daiana Gallo Ambrosis, junto con numerosos convencionales, legisladores y autoridades.