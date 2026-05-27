La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe recibió a los cinco presidentes de las cámaras penales de las otras tantas circunscripciones judiciales de la provincia que habían solicitado la reunión para intercambiar puntos de vista sobre un mensaje del Poder Ejecutivo a consideración de la Cámara de Diputados sobre cambios a la Ley N° 13.018 que organiza los tribunales penales y la gestión judicial.
La Corte santafesina se reunió con los presidentes de las cinco cámaras penales
Fue para analizar cambios propuestos por el Ejecutivo a la norma que rige el funcionamiento del sistema y la oficina de gestión judicial. Habría un documento de la cámara en la semana.
Hubo un cerrado hermetismo sobre los términos del encuentro y no se descarta que desde la Cámara Penal se emita un pronunciamiento en la semana sobre la reforma propuesta.
Propuesta de reforma
El proyecto propone la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en instancia de revisión, integrados por la totalidad de los magistrados con competencia en la materia, con independencia de su asiento territorial. Para el Ejecutivo, el diseño permite optimizar el uso de los recursos judiciales, facilitar la rotación funcional y asegurar una distribución equitativa del trabajo, evitando situaciones de sobrecarga o subutilización.
"La asignación de causas mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte Suprema de Justicia y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial, constituye un eje central del modelo propuesto, en tanto garantiza transparencia, previsibilidad y respeto del principio de juez natural", agrega el Ejecutivo.
Según supo El Litoral la reunión giró especialmente sobre este proyecto que fue girado a las comisiones de Diputados y no se hizo hincapié en el mensaje sobre Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.
El mensaje analizado en dependencias de Tribunales ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 7 de mayo y fue girado exclusivamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales que todavía no fijó metodología y fecha del tratamiento.