El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Santa Fe, en votación dividida, resolvió destituir a Fabio Della Siega como juez de Familia provincial en los tribunales locales.
Destituyeron a Della Siega, juez de Familia de Santa Fe
Siete de los once integrantes del Tribunal se pronunciaron por la destitución siguiendo los criterios presentados por el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia en la provincia de Santa Fe.
Siete de los once integrantes del Tribunal se pronunciaron por la destitución siguiendo los criterios presentados por el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia en la provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre mientras que otros cuatro optaron por entender los argumentos esgrimidos por la defensa de Della Siega a cargo de Marcel Parachú Marcó, Nahuel Cassini y Esteban Romero.
La denuncia contra Della Siega fue radicada a mediados de 2023 por la Asociación Civil Red de Víctimas de Violencia (Red Viva), la cual le valió la suspensión en el cargo en mayo de 2025.
Votaron por la destitución los ministros de la Corte, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza así como la actual jueza Andrea Deco quien reemplazó a Eduardo Spuler. También votaron por la drástica sanción los dos representantes del Poder Legislativo, Felipe Michlig y José Corral más Lucas Galdeano, representante de los abogados.
En cambio, los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder no votaron la destitución al igual que el otro representante de los abogados, Marisa Ferrero.
Qué dice el documento oficial
“El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Santa Fe resolvió la destitución del Dr. Fabio Marcelo Della Siega del cargo de Juez de Primera Instancia de Distrito Nro. 5 del fuero de Familia con asiento en los Tribunales de Santa Fe”, inicia el texto.
“La medida se adoptó por considerar encuadrada su conducta en las previsiones de los artículos 7, inciso 1° y 2° de la Ley 7.050 y sus modificatorias 11.115 y 12.949” agrega el documento.
“La decisión del Tribunal se tomó por mayoría. En esta oportunidad, el Tribunal sesionó bajo la presidencia del Dr. Rafael Francisco Gutiérrez, e integrado por los señores ministros Dres. Roberto Héctor Falistocco, Daniel Aníbal Erbetta, Jorge Camilo Baclini, Rubén Luis Weder, las Dras. Margarita Elsa Zabalza y Andrea Deco (en reemplazo del señor ministro Dr. Eduardo Guillermo Spuler), y por los señores Legisladores Felipe Michlig (en representación del Senado Provincial) y José Corral (en representación de la Cámara de Diputados); y los abogados de la matrícula Dr. Lucas Galdeano (Colegio de Abogados de Rosario) y Dra. Marisa Ferrero (Colegio de Abogados de Venado Tuerto), quienes emitieron sus respectivos fundamentos”, explica.
“Asimismo, actuó como acusador el señor Procurador General del Poder Judicial, Dr. Jorge Alberto Barraguirre. La defensa técnica del magistrado sometido a enjuiciamiento estuvo a cargo de los Dres. Juan Parachú y Esteban Romero, del foro local santafesino”, cierra el documento.