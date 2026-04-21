Ley de Hojarasca

Diputados busca dictamen para derogar “legislación obsoleta”

Se trata de normas desfasadas por la tecnología, nunca aplicadas o caídas en desuso, o que “atentan contra libertades individuales”. Pero los casos de la ley de tierras, o en la de urbanización de villas de emergencia, entre otros, obligarían a hacer cambios para lograr la aprobación.