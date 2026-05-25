El presidente de la Nación, Javier Milei, participa del Tedeum del 25 de mayo que se celebra este lunes a las 10 con motivo del feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en momentos de tensión abierta en su círculo íntimo.
En vivo: Milei participa del Tedeum y las celebraciones por el 25 de Mayo
El Presidente escuchará la misa a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, rodeado por el Gabinete completo, sin Villarruel. Luego habrá reunión con ministros.
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El mandatario se presenta acompañado por su Gabinete completo, que se dispone a escuchar la oración que brinda el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.
Además de los ministros se esperaba la presencia del asesor Santiago Caputo y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre quienes estarán puestas todas las miradas.
Si se saludarán o si habrá foto de unidad para la tribuna son algunas de las incógnitas por estas horas, aunque se descuenta que el Presidente espera que ambos estén presentes y eso contribuya a calmar las aguas.
Sin embargo, más allá de los esfuerzos de Milei, que la semana pasada públicamente intentó bajarle el tono al enfrentamiento, integrantes de las Fuerzas del Cielo señaron a NA que están dispuestos a continuar con la disputa.
Insisten que hay pruebas que indican que era el propio Menem, alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el que publicaba críticas a sus sector en una cuenta de X. "Le mienten al Presidente", dijo Daniel Parisini esta semana en su streaming, incluso desautorizando al propio mandatario.
La relación con la Iglesia
El Tedeum del 25 de mayo podría ser un escenario para acercarse a la Iglesia, en momentos de rumores sobre la visita del Papa al país.
La homilía estará a cargo de García Cuerva, quien en los últimos días deslizó críticas a la política. Si bien en la Casa Rosada esperan un mensaje duro, también consideran que el diagnóstico de la Iglesia debiera incluir lo que definen como una "brutal reducción de la pobreza".
Al respecto, el INDEC reveló que la medición corresponde al segundo semestre de 2025 alcanzó una tasa del 28,2%, casi 10 puntos porcentuales menos que en igual período de 2024.
Hace algunos días, el titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, sostuvo que la Iglesia detecta un deterioro económico sostenido en familias de clase media y advirtió sobre el impacto creciente de la crisis.