Maureira, la diputada que lloró por el estatuto del periodista, pero votó a favor de la reforma laboral

La legisladora neuquina se emocionó en su turno de exposición. A la hora de decidir en particular, sí acompañó los sentimientos manifestados.

Karina Maureira, diputada nacional. Crédito: DiputadosKarina Maureira, diputada nacional. Crédito: Diputados
Karina Maureira, diputada nacional por la provincia de Neuquén y miembro del bloque La Neuquinidad, lloró en plena sesión por la ley de Modernización Laboral.

Fue este jueves cerca de la medianoche, sobre el tramo final del debate antes de la votación. Maureira tuvo su turno de exposición y adelantó que votaría a favor de la reforma laboral en general, pero que haría una salvedad.

Allí fue cuando se emocionó, al momento de hablar de la derogación del estatuto del periodista. “Sinceramente se los pido, sobre todo a aquellos que hablaron hoy y fundamentaron tan bien, muchos me hicieron emocionar“, expresó y sumó: “En nombre de todos mis colegas y la gente que está afuera, pensemos en lo mejor que podamos hacer por ellos y por los trabajadores, siempre hay tiempo de mejorar”.

La postura de la legisladora se ve potenciada por su ex rol de periodista y su condición de locutora nacional recibida. También se identifica oficialmente como cantante y profesora de Comunicación y Oratoria.

El voto en general

Maureira fue uno de los 119 diputados que votó en contra de la derogación del estatuto del periodista mediante la Ley 12.908, vigente en Argentina desde 1946, quedando a sólo siete del conteo a favor.

Karina Maureira, diputada nacional. Crédito: DiputadosKarina Maureira, diputada nacional. Crédito: Diputados

Sin embargo, manifestó acompañar al gobierno nacional en la votación en general, en línea con lo que dictaminaría “su provincia”.

“Voy a acompañar a mi provincia porque es un ejemplo. Se pueden hacer cosas muy buenas cuando realmente sabemos cómo organizarnos y tenemos respeto también”, argumentó y luego sumó: “Realmente me emociona, porque no he dejado la piel de periodista y veo muchos de los colegas afuera”.

Otros cuestionamientos

A pesar de ser uno de los 135 legisladores que se manifestaron a favor en general, presentó una cuestionamientos sobre artículos y capítulos en particular, por fuera de los que afectaban "su vocación, su piel".

Sobre el título 14 que hacer perder las facultades que tienen las provincias para los convenios colectivos de trabajo. Indicó que en Neuquén "hay al menos 17 convenios laborales, de los cuales, si nosotros estuviéramos hoy apoyando ese articulado, perderíamos la posibilidad de las negociaciones a futuro, porque todo pasaría a manos de Nación. Imagínense el conflicto laboral que esto generaría en la provincia. Hay que tener mucho cuidado".

(260219) -- BUENOS AIRES, 19 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 19 de febrero de 2026 de la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. La Cámara de Diputados de Argentina inició el jueves el debate por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en medio de una huelga general de 24 horas convocada por centrales sindicales y gremios que califican la iniciativa de "regresiva" y consideran que afecta derechos básicos de los trabajadores. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ah) (vf)La sesión donde se debatió el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

También cuestionó el título 15 sobre la garantía de la libertad sindical: "¿Cuánto miedo que le tenemos a los sindicatos? Estoy escuchando a muchas personas hablar con miedo de los sindicatos y en realidad nosotros necesitamos regular las organizaciones y también respetar los derechos y las obligaciones en nuestro país. Por eso, entendemos desde mi bloque que modernización sí, pero pérdidas de derechos de ninguna manera".

En ambos votó en contra, siguiendo la línea de sus discursos para cuestiones particulares.

