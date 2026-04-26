El radicalismo del departamento La Capital de Santa Fe no pudo -hasta el momento- sintetizar en una lista las diferencias internas y anoche, al cierre de la presentación de candidatos para la interna, se presentaron dos sectores.
Sin acuerdo en UCR del departamento La Capital
Dos listas encabezadas por José Corral y Leandro González fueron inscriptas para la elección del 17 de mayo. En el resto de los departamentos y distritos hubo nóminas de unidad.
Un sector postula al actual diputado José Corral como delegado al comité provincial y el otro al titular del Ente Portuario local, Leandro González. Además, cada nómina fue acompañada por candidatos a convencionales provinciales.
La situación en La Capital fue la nota distintiva de un cierre provincial donde en el resto de los departamentos y en mayoría de distritos y de seccionales hubo entendimientos. Senadores o intendentes actuaron como ordenadores políticos en el diseminado territorio santafesino.
La Capital la situación es diferente y el viernes hubo innumerables reuniones tendientes a buscar un punto de entendimiento que no se dio. No obstante, líderes de ambos sectores acordaron seguir negociando en la semana para tratar de evitar chocar en las urnas el 17 de mayo.
El senador por La Capital es el socialista Francisco Julio Garibaldi y los intendentes de las principales ciudades son de Unidos pero no de extracción radical: Juan Pablo Poletti (independiente) y Miguel Weiss Ackerly (Pro).
Tanto Corral como González forman parte del gobierno provincial al igual que dirigentes que están encolumnados con dichos dirigentes. El primero es diputado provincial y es la voz de los principales temas parlamentarios en el recinto. El segundo dejó la presidencia del Concejo para asumir la titularidad del Ente Portuario.
La renovación de autoridades del radicalismo se dio en dos etapas. La primera en diciembre y la segunda está transcurriendo en estos días.
En diciembre, por lista única, el radicalismo santafesino dio un nuevo mandato al frente del comité provincial a Felipe Michlig, senador por San Cristóbal y presidente de ese cuerpo. Además definió los cuatro delegados titulares al comité nacional que participaron ese mes en la elección del venadense Leonel Chiarella como presidente. Son delegados Juan Cruz Cándido, Jimena Senn, Melina Giorgi y Darío Boscarol. Los tres primeros representan al grupo NEO que detenta la mayoría de dirigentes del radicalismo.
También en diciembre quedó conformada la Junta Electoral que es la encargada de ordenar el actual proceso electoral. Este viernes se presentaron listas de convencionales provinciales; los 19 delegados al Comité Provincial por cada departamento; los delegados a cada Comité Departamental así como los presidentes de comité de cada distrito o seccional.
En principio, la única disonancia fue La Capital y las conversaciones seguirán en la semana.