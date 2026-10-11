Pesar en la política santafesina

Murió Ana Viglione, comisaria retirada y funcionaria de Seguridad de Santa Fe

Comisaria general retirada, abogada y docente universitaria, falleció este domingo mientras se desempeñaba como subsecretaria de Articulación de Procesos de Reforma Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad. Atravesó distintas gestiones provinciales y ocupó lugares centrales en Delitos Complejos y en la formación policial.