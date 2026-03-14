Entrevista con el jurista español

Manuel Atienza: "Hay un concepto empobrecido de lo que es el derecho"

Defendió a lo jurídico como una “técnica de organización social”, pero que la mirada general limita al aspecto penal. Nuevas tecnologías, Inteligencia Artificial y el rol del derecho para recuperar la argumentación como vía de resolución de conflictos.