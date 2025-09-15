Santa Fe, entre las beneficiadas

Nación transfirió ATN a cuatro provincias, en medio del intento de acercamiento a gobernadores

El gobierno nacional transfirió $12.500 millones en ATN a Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones. Las dos primeras tienen selladas alianzas electorales con el partido libertario, las dos segundas mantienen autonomía.