Nación transfirió ATN a cuatro provincias, en medio del intento de acercamiento a gobernadores

En el medio del intento de recomponer la relación con gobernadores, el gobierno nacional transfirió $ 12.500 millones a cuatro provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El gobierno nacional transfirió $12.500 millones en ATN a Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones. Las dos primeras tienen selladas alianzas electorales con el partido libertario, las dos segundas mantienen autonomía.
Las provincias que recibieron los ATN fueron Misiones por $ 4.000 millones; Entre Ríos por $ 3.000 millones; Santa Fe por $ 3.000 millones y Chaco por $ 2.500 millones, de acuerdo a los datos de la consultora Politikon Chaco.
Las transferencias de recursos, además, se da en momentos en que el Congreso se apresta para tratar el veto del presidente Javier Milei a la Ley que establecía una reforma en la distribución de ATN.
En ese sentido, la consultora resalta que “se da en un contexto de conflicto por este mismo instrumento y que, además, ya supera con creces lo transferido durante todo el pasado mes de agosto, cuando fueron por apenas $ 3.000 millones”.
“Entre Ríos es la provincia que sacó ventaja este último tiempo, ya que el único envío de agosto fue para esa provincia y sumó otro ATN en septiembre, totalizando así $ 6.000 millones en ATN en los últimos dos meses”, añadió el parte.
Cabe recordar que en esa provincia hay una alianza electoral entre los oficialismos provincial y nacional: el gobernador Frigerio cerró el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) y presentan candidatos en conjunto, siendo los representantes de LLA los cabezas de lista tanto para Diputados como para Senadores.
Lo mismo ocurre en Chaco, una de las provincias beneficiadas con ATN durante septiembre: los cabezas de lista para Diputados y para Senadores son de LLA que va en alianza con el oficialismo chaqueño.
Los gobernadores Frigerio y Zdero fueron dos de los tres invitados a la primera reunión de la Mesa Federal (el otro fue Cornejo, de Mendoza), lanzada por el gobierno nacional luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que constituyó además el “debut” del nuevo ministro del Interior Lisandro Catalán.
Los casos de Santa Fe y Misiones, las otras dos provincias beneficiadas, son distintos.
Sus gobernadores no fueron convocados por la Casa Rosada y sostuvieron importantes críticas hacia el oficialismo nacional en el último tiempo, además de que no tienen alianzas electorales en sus distritos.
En el caso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabeza la alianza de Provincias Unidas, junto a Córdoba, Corrientes, Jujuy y Santa Cruz. En la última semana, realizaron una muestra de fuerza en Río Cuarto, en donde Pullaro tomó distancia del gobierno nacional.
En el caso del mandatario misionero, Hugo Passalacqua, se expresó a través de un mensaje en su cuenta de X: “cada elección provincial viene siendo una fuerte petición de más federalismo y de más cercanía con los problemas concretos del ciudadano de a pie”, sostuvo.
