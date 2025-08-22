Cláusula transitoria

La unificación de mandatos provinciales y municipales cada cuatro años recién será posible a partir de 2035

Es por los intendentes y concejales electos en junio pasado. Cómo se convocará a estatuyentes en ciudades de más de diez mil habitantes. Emplazarán a la Legislatura para dictar la nueva ley orgánica municipal y modernizar la norma sobre coparticipación.