Minutos antes de la asunción de Maciel, el ex titular del MPA consideró que el flamante integrante “seguramente traerá improntas diferentes, cuestiones que van a cambiar lo que tradicionalmente la Corte venía haciendo y que obviamente van a venir a construir una Corte diferente y un Poder Judicial superador”.
Baclini confirmó que aspira a presidir la Corte santafesina
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Jorge Baclini consideró que con la asunción de Diego Maciel se va a construir un tribunal “diferente”, apuntado a “un Poder Judicial superador”. En ese contexto, manifestó su voluntad de acceder a la presidencia del cuerpo, “cuando sea pertinente y en el momento apropiado”.
En ese sentido, y ante la pregunta de El Litoral, evitó pronunciarse sobre las comprometidas renuncias de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, “porque incumbe a una decisión personal de cada uno. Ellos se comprometieron a renunciar en en noviembre. Entiendo que van a terminar cumpliendo la palabra que fue asignada”.
También evitó sentar postura en cuanto a que vaya a conformarse “una nueva mayoría” en la Corte. En todo caso, consideró que, con la nueva conformación, “cada uno tendrá que ir viendo en el desarrollo de cada tema. Nosotros tenemos temas jurisdiccionales por un lado y después tenemos muchos temas que hacen a la política institucional, lo que es la administración del Poder Judicial. Y, obviamente que son todos temas que tendremos que debatirlo con él, intercambiar ideas y después definir las cuestiones”.
Ante la pregunta de si le gustaría encabezar esta conformación de la Corte como presidente, sostuvo que “obviamente, en algún momento sí me gustaría presidirla, por supuesto. Después habrá que ver el momento que es el más adecuado y el pertinente, pero sí, por supuesto que sí”.
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