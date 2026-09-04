Acto de asunción de Maciel

Baclini confirmó que aspira a presidir la Corte santafesina

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Jorge Baclini consideró que con la asunción de Diego Maciel se va a construir un tribunal “diferente”, apuntado a “un Poder Judicial superador”. En ese contexto, manifestó su voluntad de acceder a la presidencia del cuerpo, “cuando sea pertinente y en el momento apropiado”.