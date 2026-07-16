La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia acordó convocar para fines de agosto al secretario de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, que asumió su cargo en diciembre pasado, en medio del debate sobre el funcionamiento del organismo.
El Congreso vuelve a poner en agenda el debate por las facultades de la SIDE
Citaron a comisión al actual titular del organismo, Cristian Auguadra. Le pedirán explicaciones sobre algunas disposiciones. En el trasfondo, la facultad de los espías de detener personas, que fue objetada en Tribunales.
La reunión de este martes de la comisión fue la primera encabezada por el diputado nacional Sebastián Pareja, dirigente de La Libertad Avanza. El propio dirigente oficialista, alineado con Karina Milei, fue quien llevó la propuesta, que recogió la adhesión inmediata de todos los bloques.
La fecha exacta de la comparecencia de Auguadra aún no fue fijada, aunque en el Congreso descuentan que se concretará una vez retomada la actividad parlamentaria plena tras el receso invernal. Allí el funcionario deberá responder a una batería de consultas sobre la política de inteligencia del Gobierno y el funcionamiento de uno de los organismos más sensibles de la administración nacional.
Cuestionamientos
Como trasfondo está la discusión nunca zanjada sobre el Plan de Inteligencia Nacional, cuestionado desde su propio inicio por la oposición y rechazado anteriormente por la propia comisión bicameral; por entonces a cargo de Martín Lousteau.
Los legisladores también buscarán conocer detalles sobre la aplicación del DNU 941/2025, publicado en enero de este año, que reformó aspectos centrales de la Ley de Inteligencia, y que desató una serie de interrogantes no respondidos.
La norma generó fuertes críticas tanto de sectores opositores, como de dirigentes del Pro, al considerar que ampliaba significativamente las facultades de los organismos de inteligencia. La oposición intentó dejar sin efecto el decreto, pero nunca llegó a reunir el número para hacerlo.
Los cuestionamientos apuntan a disposiciones que no pueden estar dictadas por decreto. Por ejemplo, la posibilidad de que agentes de inteligencia detengan a personas (en situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial). Y también le hecho de que se abra las puertas a la intervención de las Fuerzas Armadas.
A raíz de ese decreto, casi todas las fuerzas políticas, inclusive el PRO de Mauricio Macri, respondieron con comunicados muy críticos, y se presentaron decenas de recursos de amparo que posteriormente fueron rechazados por la Justicia al no encontrar amenazas concretas a las libertades individuales.
Cuál es el plan
No obstante, el titular de la SIDE deberá explicar su plan de inteligencia nacional (PIN), que aún no presentó formalmente, aunque sus bosquejos ya están en manos de los legisladores. Sería similar al del año pasado, aunque sin la habilitación a perseguir periodistas, que estaba implícita en algunos fragmentos.
Seguiría la decisión de seguir los lineamientos de Israel y Estados Unidos, una consigna que se repite en cada PIN desde que Milei está en la Casa Rosada.
Pedidos de informes
Los dos pedidos de informes del peronismo fueron redactados por Rodolfo Tailhade, y llevan también la firma de sus pares Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez.
Uno de ellos tiene que ver con la aparición de una valija acondicionada con 19 dispositivos de espionaje profesional luego de un allanamiento ordenado por la Justicia en un domicilio de Palermo Chico del ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Facundo Leal.
Además, en los allanamientos en dicho domicilio y en otro ubicado en la provincia de Mendoza, la Policía Federal secuestró 2.4 millones de dólares en efectivo y drogas sintéticas.
Según expresan los fundamentos, "no es un asunto menor" que "quien fuera el máximo responsable de dos organismos que administran infraestructura crítica del Estado, como los Aeropuertos y las telecomunicaciones —redes de fibra óptica, capacidad satelital, centros de datos— dispusiera de semejante equipamiento de inteligencia sin que ningún organismo de control lo advirtiera".
El segundo pedido de informes se vincula a la presunta incorporación de Miguel Gómez Goldin como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en reemplazo de Marcelo Romero.
En la presentación, los diputados de UxP advirtieron que a la fecha dicha designación no se encuentra formalizada mediante su registro en el Boletín Oficial.
El polígrafo
En tanto, otra consulta puntual de la oposición será por el detector de mentiras, una máquina del viejo espionaje que se sigue usando, no está claro en qué condiciones.
Al asumir en reemplazo de Sergio Neiffert, Auguadra volvió a incorporar el uso del polígrafo (verdadero nombre del dispositivo), la máquina utilizada para identificar cambios fisiológicos si alguien miente. Ese procedimiento había sido eliminado hace muy poco tiempo, durante la primera parte de la gestión de Alberto Fernández.