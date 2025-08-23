141 años

Simioni: “La verdadera fuerza de la Bolsa está en construir consensos y acuerdos para crecer”

La Bolsa de Comercio de Rosario celebró su aniversario con un acto que reunió a las máximas autoridades nacionales, provinciales y locales, junto a representantes de la producción, el empresariado, la academia y la sociedad civil.