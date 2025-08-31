#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Accidentes que alteran agendas

Fuerza mayor

La convencional Brouwer faltó a dos sesiones por acompañar a su hija Rocío Bonacci tras un siniestro vial.

Así quedó el auto de Bonacci. Foto: Gentileza
 12:30

Beatriz Brouwer, convencional de La Libertad Avanza, se ausentó en las dos sesiones de la Convención Reformadora de la semana última. El motivo, debió asistir y acompañar a su hijo, Rocío Bonacci quien sufrió un accidente en la autopista Rosario - Buenos Aires.

Bonacci es diputada nacional de La Libertad Avanza y junto a su padre viajaban en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados junto al chofer oficial que se durmió y volcó el coche.

La legisladora sufrió pequeñas lesiones pero estuvo internada y su madre optó por acompañarla.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Buenos Aires
Rosario
Rocío Bonacci
Cámara de Diputados de la Nación
Filtrado
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro