Fuerza mayor

Beatriz Brouwer, convencional de La Libertad Avanza, se ausentó en las dos sesiones de la Convención Reformadora de la semana última. El motivo, debió asistir y acompañar a su hijo, Rocío Bonacci quien sufrió un accidente en la autopista Rosario - Buenos Aires.
Bonacci es diputada nacional de La Libertad Avanza y junto a su padre viajaban en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados junto al chofer oficial que se durmió y volcó el coche.
La legisladora sufrió pequeñas lesiones pero estuvo internada y su madre optó por acompañarla.
