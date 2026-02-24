Análisis y perspectiva

Quiénes intentan erigirse en el PJ de Santa Fe como referentes de Kicillof

En el marco del reacomodamiento de fuerzas de cara a los comicios de 2027, dirigentes que tributaban en el sector de Agustín Rossi fortalecen, ahora, vínculos con el gobernador bonaerense. Uno de ellos es Leandro Busatto. "El PJ de Santa Fe tiene que recuperar la autoestima", planteó.