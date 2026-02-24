Quiénes intentan erigirse en el PJ de Santa Fe como referentes de Kicillof
En el marco del reacomodamiento de fuerzas de cara a los comicios de 2027, dirigentes que tributaban en el sector de Agustín Rossi fortalecen, ahora, vínculos con el gobernador bonaerense. Uno de ellos es Leandro Busatto. "El PJ de Santa Fe tiene que recuperar la autoestima", planteó.
Busatto se alinea al espacio nacional de Axel Kicillof. Crédito: Manuel Fabatía.
Alejado desde hace tiempo del sector de Agustín Rossi, el ex diputado provincial Leandro Busatto (junto a otros dirigentes santafesinos del PJ) se alinea ahora con el espacio que lidera a nivel nacional el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. En diálogo con El Litoral, el referente explicó la decisión, habló de la transición que lo llevó a este nuevo destino, y opinó sobre la situación actual del peronismo.
"Del espacio que conduce Agustín me fui hace ya dos años. Ahí, con un grupo de dirigentes entendimos que la política tenía que resetearse y que había un ciclo cumplido en la construcción del espacio que ya tenía varios años de trayectoria. Entonces, con Norma López entre otros, comenzamos a construir 'Comunidad'. Durante 2024 y 2025 fuimos recorriendo un camino propio en la provincia y acercándonos a compañeros vinculados a la gestión y al propio Axel Kicillof", relató.
Para Busatto, "no fue saltar de un lugar a otro, sino un camino que se transitó de manera progresiva". A su criterio, el mandatario "encarna todos los atributos para ser una referencia a nivel nacional en este momento de un peronismo que necesita volver a encontrar una causa y un liderazgo".
Dirigentes que tributaban a Rossi miran a Kicillof.
- ¿Eso implica un proyecto que lo tenga a Kicillof como candidato a presidente el año que viene?
- Esto implica un proceso que tenga, primero, una construcción de ideas que el peronismo necesita recuperar. Necesita volver a construir un nuevo concepto de lo que implica la movilidad social ascendente. Y cuando terminemos eso, Axel tiene todos los atributos para encabezar el proceso electoral. Ahora, esa decisión no se puede tomar un año y medio antes de las elecciones porque necesita, antes, la construcción de un basamento. Y eso no lo da solamente la presencia de un candidato. Tiene que haber una construcción en conjunto y, después, una decisión personal de él de recorrer la Argentina, y de construir un liderazgo que permita claramente trascender lo que hicimos hasta el 2019. Me parece que el peronismo tiene que abandonar esa liturgia nostálgica de creer que vamos a ganar volviendo a hacer lo que hicimos; hay que sincerar algunas cuestiones. No me cabe la menor duda de que de todos los dirigentes que andan dando vuelta, el gobernador de Buenos Aires tiene una posibilidad y característica para poder ser quien conduzca ese proceso.
- ¿Y ese proyecto podría tener un anclaje en la provincia que también elegirá gobernador en 2027?
- Creo que el peronismo de Santa Fe se debe a una discusión para recuperar claramente la autoestima; es un espacio político que está tan dañado que ha tenido que ir a buscar en extrapartidarios, sus principales candidaturas durante el 2025. Eso significa que tenemos una carencia, no de referencia ni de dirigente, sino fundamentalmente de autoestima. En segundo lugar, me parece que suma la posibilidad de pensar que tenemos competitividad a partir de un gobierno provincial que ha caído enormemente en la consideración de un montón de sectores de la sociedad, y de la aparición de La Libertad Avanza que genera un escenario de tercios. Ahora, ocupar ese tercio desde nuestro punto de vista implica volver a tener una propuesta superadora, y un proceso de renovación dirigencial importante. Implica construir un proceso de unidad y no de 'amontonar dirigentes por amontonar'. Me parece que el problema del peronismo en Santa Fe es que amontona dirigentes, pero está lejos de los problemas de la gente. Y creo humildemente que hay que volver a recuperar una propuesta política que interpele a fondo a la gente. Si lo hacemos durante el 2026, tenemos posibilidades de generar una propuesta política competitiva para el 2027. Si no, tendremos candidato, pero nos va a costar un montón ganar. Me parece que lo de Axel puede contribuir en ese sentido.
“El PJ de Santa Fe tiene que recuperar la autoestima”. Foto: Manuel Fabatia
- ¿Lo ve a Omar Perotti de nuevo como candidato a gobernador?
- Yo creo que puede ser. No lo tengo ahí en la cabeza, pero me parece que en política nadie tiene la última palabra y todas las posibilidades están. Lo que sí digo es que cuesta pensar que la sociedad vuelva hacia atrás. En esta etapa me parece que se apunta a construir futuro y a veces eso choca con la idea de volver al pasado. De todos modos, creo que puedo ser tranquilamente candidato a gobernador del peronismo o por lo menos, encabezar la propuesta de un sector. Me parece que hay que buscar también que esas cosas sean parte de una estrategia colectiva. Yo transité una etapa del peronismo y también fui responsable desde algún lugar, de transformar un espacio común en el espacio del antojo de cada uno de los dirigentes. Y la verdad es que es muy difícil pensar la cosa desde lo colectivo, si cada uno cree que tiene la verdad y obra en consecuencia. Lo primero es ponerse de acuerdo en qué propuesta tenemos para gobernar la provincia. Después discutiremos los nombres propios.
- ¿Qué debería hacer el peronismo con dirigentes fundamentalmente de la política tradicional para confrontar con La Libertad Avanza, que propone justamente todo lo contrario?
- Ofrecer una alternativa moderna y superadora, pero eso no significa solamente un cambio de caras. Significa básicamente encarnar una propuesta diferente. Después, los temas van ubicando claramente a quienes están en condiciones de protagonizarlos. Ningún proceso y ningún 'post' se construye sin los actores que fueron parte de lo anterior. Ni el kirchnerismo se construyó sin dirigentes del menemismo; ni el post kirchnerismo se va a construir sin dirigentes de ese espacio, ni el post perottismo se va a construir sin gente que estuvo en su gobierno. Es muy difícil pensar que todo arranca de cero.