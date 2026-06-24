Modernización

La Caja de Jubilaciones completó su digitalización y analiza el impacto de la nueva ley previsional

El Gobierno provincial lanzó el trámite de jubilación 100% digital y online para agilizar el sistema. La directora Alicia Berzero confirmó que, tras la reforma, las altas mensuales cayeron significativamente en comparación con el año pasado.