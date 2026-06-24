El Gobierno de Santa Fe dio un paso clave en su estrategia de modernización administrativa al lanzar oficialmente la "Jubilación Digital", una herramienta que permite iniciar el trámite previsional sin necesidad de trasladarse a una oficina pública.
La Caja de Jubilaciones completó su digitalización y analiza el impacto de la nueva ley previsional
El Gobierno provincial lanzó el trámite de jubilación 100% digital y online para agilizar el sistema. La directora Alicia Berzero confirmó que, tras la reforma, las altas mensuales cayeron significativamente en comparación con el año pasado.
Con esta medida, la administración provincial completa un proceso iniciado el año pasado, que ya había digitalizado los reconocimientos de servicio, reajustes y pensiones.
La directora provincial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Alicia Berzero, confirmó la puesta en marcha de este sistema en declaraciones a CyD Litoral y destacó el objetivo central de la gestión.
"La provincia está buscando despapelizar todo; el trámite se realiza de una manera más ágil y rápida, permitiendo que el ciudadano de cualquier punto de la provincia lo inicie sin necesidad de trasladarse a una mesa de entrada", expresó.
No obstante, la funcionaria aclaró que la transición al modelo digital no implica el cierre de la atención presencial. "Nuestra institución seguirá abierta para todo aquel que no esté amigado con la tecnología. En nuestras mesas de entrada van a recibir la ayuda necesaria, pero el trámite se procesará íntegramente en formato digital, sin utilizar soporte papel", precisó.
Agilidad y requisitos para el usuario
Para iniciar la jubilación bajo esta nueva modalidad, el usuario debe contar con su cuenta de ID Ciudadana, requisito fundamental para acceder al portal.
Además, el interesado debe gestionar previamente la foja de servicios ante su empleador. "El formulario es amigable y sencillo; agrupa todas las opciones: jubilación ordinaria, régimen opcional docente, jubilación por invalidez, entre otras", detalló Berzero.
El flujo de trabajo interno también se ha optimizado. Una vez que el ciudadano carga los datos, el expediente circula de forma electrónica hacia las áreas de cómputos y jurídica.
"La idea es que la persona que decide jubilarse tome sus licencias acumuladas y el trámite fluya sin esperas innecesarias. Se le notifica al interesado y también al empleador cuando está en condiciones de obtener el beneficio", agregó la funcionaria.
El impacto de la reforma previsional
Tras la implementación de la nueva ley provincial, el número de altas mensuales ha experimentado una baja significativa, un fenómeno que Berzero atribuyó al cambio de paradigma en las condiciones jubilatorias.
"El gran cúmulo de jubilaciones se dio antes de la reforma; hoy estamos resolviendo un 95% de casos bajo la ley nueva y muy pocos de la anterior", explicó la directora. Para graficar la magnitud del cambio, comparó los datos: "En enero de 2025 tuvimos más de 1.700 inclusiones, mientras que ahora estamos en 200 y pico".
Según el análisis de la Caja, esta reducción responde a que muchos trabajadores prefirieron jubilarse antes de la entrada en vigencia de las nuevas condiciones, mientras que ahora, ante la eliminación de figuras como la compensación de exceso de servicio con falta de edad, los agentes optan por permanecer más tiempo en actividad.