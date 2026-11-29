“Dormir bien es, probablemente, una de las preocupaciones de salud pública de mayor relevancia. Para colmo, la informalidad laboral aumenta y la frontera entre los tiempos de actividad y de reposo se difumina”. De este diagnóstico partió el equipo que lidera Malena Ful Fedele, investigadora del CONICET en el Laboratorio de Cronofisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UCA (Biomed UCA CONICET) para desarrollar un sistema de gestión de riesgo de fatiga para disminuir el efecto de los trastornos de sueño en poblaciones específicas.
El descanso importa: desarrollan un fatigómetro para evaluar la calidad del sueño en trabajos rotativos
Malena Mul Fedele está al frente de la investigación que se nutre de indagaciones entre choferes de camiones y micros, empleados del sector petrolero y médicos residentes. Efectos a corto y largo plazo.
Se trata de aquellos trabajadores que “se desempeñan en turnos rotativos, tienen su reloj biológico desajustado y enfrentan consecuencias nocivas para la salud”.
Para ello, el equipo abordó en forma específica la situación de choferes de camiones y de micros de media y larga distancia; médicos residentes, y trabajadores del sector petrolero. Pilotos de avión y personal de seguridad completan el listado de actividades de mayor riesgo.
Los resultados fueron difundidos en publicaciones científicas de primer nivel. Allí se deja constancia de los impactos del mal sueño a corto plazo: “La fatiga conduce a irritabilidad, a una pobre concentración y al mal desempeño”, además de que produce efectos más graves, pues incrementa las chances de accidentes. Y a largo plazo, “con una mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y distintos tipos de cáncer”.
Para disminuir el efecto de los trastornos de sueño, el equipo trabaja en el modelado biomatemático de la fatiga para predecir, a partir del descanso previo, cuál será el rendimiento de las personas en las próximas horas.
Cómo funciona
“Ante la falta de un fatigómetro, a la fecha, la ciencia dispone de diferentes formas para medir aspectos del rendimiento y la fatiga”. “Elaboramos registros de cómo vienen durmiendo distintas poblaciones durante las últimas semanas y los cruzamos con diferentes mediciones, como el reporte de los síntomas emocionales o psicoafectivos”, dice la biotecnóloga.
En diálogo con El Litoral, la investigadora explicó los objetivos y alcances de su trabajo.
- ¿Cómo empezaste a investigar este tema y a qué conclusiones llegaste?
- Hace muchos años que trabajo en el campo de los ritmos circadianos. Después me fui especializando en el sueño y desincronización de los ritmos circadianos, sobre todo en poblaciones de riesgo, como son los trabajadores en turnos rotativos.
Empezamos haciendo estudios descriptivos para saber qué está pasando en la Argentina, porque tenemos muchos datos a nivel mundial, pero la verdad es que en nuestro país no tenemos mucha información de cómo están afectando a los trabajadores las jornadas extendidas y los turnos no convencionales.
Estos tiene un efecto muy grande sobre la salud y la seguridad de estas personas, y lo que empezamos a notar es que en ninguna parte del mundo hay una herramienta que permita detectar si alguien tiene fatiga causada por la privación de sueño y por la desincronización del reloj circadiano.
Hay herramientas que detectan fatiga pero en realidad no están validadas para eso y no podemos decir de manera certera que la persona que está haciendo esta prueba realmente está fatigada porque durmió poco o porque durmió mal.
Entonces, empezamos en la búsqueda de estos detectores de privación de sueño, sobre todo porque hay un estudio de la década del ‘90 que muestra los síntomas que tiene una persona después de estar despierta durante 17 horas, una cifra que suena a mucho pero no es tanto. Por ejemplo un día como hoy, viernes (que es cuando se hizo esta entrevista) si te despertás a las 7 de la mañana, salís de trabajar, de ahí va a una cena o a un cumpleaños o la actividad que sea, para cuando volvés a tu casa pasó ese lapso.
Se estableció que los síntomas de esa persona son similares a los de alguien que tiene 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, que es el límite permitido, por ejemplo, en Capital Federal. En otros distritos, como la provincia de Buenos Aires, es cero.
Entonces, es una problemática que puede tener efectos muy graves sobre la seguridad del trabajador y de todo su entorno, porque estamos hablando de conductores de larga distancia que manejan durante horas de noche habiendo dormido poco, y lo poco que duermen lo hacen arriba de un camión, que es un sueño de mala calidad.
Una de las herramientas con las que estamos trabajando son los modelados biomatemáticos de fatiga, que son conjuntos de algoritmos matemáticos que se empezaron a desarrollar hace unos años en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Estos modelos nos permiten diseñar los turnos y hacer predicciones de fatiga: teniendo la información de cuánto y cuándo durmió una persona, se puede predecir cuáles van a ser sus niveles de alerta en las próximas horas. En base a la información que tenemos de los esquemas laborales, podemos usar esos modelos para diseñar esquemas más seguros y darles a las personas oportunidades de descanso en los mejores momentos posibles.
Por otro lado, estamos trabajando en el desarrollo y la búsqueda de pruebas que nos permitan detectar la fatiga de una manera sensible, precisa y exacta.
Estas son pruebas cognitivas que estamos intentando llevar al entorno operativo, que es una de las cosas más difíciles: que las pruebas que existen tengan una duración acotada, porque tampoco podemos hacer que los trabajadores estén haciendo pruebas de una hora o media hora.
Grupos de riesgo
- ¿Cuáles son los sectores más afectados por los turnos rotativos? Un chofer de camión, de colectivo, hay fábricas que trabajan con turnos rotativos según la estacionalidad.
- Estuvimos trabajando en distintos ámbitos: hay industrias que no pueden parar sus procesos y tienen que continuar activas durante las 24 horas. Hemos trabajado con conductores de larga y de media distancia y también con médicos residentes: ahí tenemos una población muy vulnerable por el tipo de exigencias y de tareas que desarrollan. A nivel mundial los estudios muestran que, por ejemplo, cuando un residente sale de una guardia tiene un mayor riesgo de sufrir accidentes viales.
A su vez, observamos que en la Argentina tienen guardias y periodos de trabajo que llegan hasta las 40 horas en algunos casos, y que toda esa falta de sueño —dada por la cantidad de guardias y las jornadas extendidas— se relacionaba con los errores que reportaron haber cometido durante el periodo que duró el estudio. Una de las cosas que analizamos y les pedimos fue esto: que nos reportaran, de manera confidencial, si habían cometido algún error y de qué tipo.
Los que dormían menos, los que habían hecho más guardias y los que tenían jornadas más extensas fueron los que nos informaron mayor cantidad de errores al atender a los pacientes.
Otro grupo de trabajadores con el que trabajamos fue el de la industria petrolera, que también necesita funcionar las 24 horas y tiene turnos muy particulares, porque en su mayoría hacen jornadas de 12 horas rotativas, diurnas o nocturnas. A veces una misma persona hace dos jornadas de 12 horas diurnas, después dos jornadas nocturnas, después tiene días de franco, y así sucesivamente.
- Horario rotativo, jornada extendida y turnos de noche: están juntas todas las variables de riesgo.
- Es una actividad tan delicada donde se maneja material y maquinarias de riesgo.
El último informe que hay de hace unos años del Ministerio de Trabajo de la Nación indica que en Argentina hay un 40 % de personas que trabajan en turnos no convencionales, lo cual es mucho más alto que en otros países.
Efectos a todo nivel
- ¿Notaron una afectación en la salud mental de las personas involucradas, más irritabilidad, tendencia a depresión, por ejemplo?
- Todo tiene consecuencias a corto plazo, que es el riesgo sobre la seguridad de las personas y de cómo se interactúa después. Después de una noche de mal sueño nos sentimos irritables, fatigados, sin ganas de hacer las cosas, tardamos más en reaccionar a los estímulos, y eso cuando se vuelve crónico es todavía peor. Si dormimos poco y mal de manera crónica estas consecuencias psicoafectivas son peores.
En los trabajadores de la industria petrolera lo vimos: se sentían peor en su trabajo, se relacionaban mal con sus pares, se sentían cansados y quizás no estaban contentos con el trabajo que hacían. Con los médicos residentes también observamos que había una mayor cantidad de síntomas de depresión y ansiedad en aquellos que dormían menos, cuando comparábamos con quienes dormían más o menos de 6 horas, un límite que ya es bajo.
Después, tenían niveles elevados de burnout, que es lo que coloquialmente conocemos como estar “quemado”, y todo eso afecta la relación con sus pacientes: una persona que está con esos niveles de estrés tan elevados no va a atender igual a un paciente que una persona que se siente bien.
- ¿Cómo trabajaron con la gente de la industria petrolera? ¿Fueron a algún lugar en particular?
- Recibimos el llamado de ellos porque les interesaba hacer un estudio sobre el sueño de sus trabajadores. Estuvimos en las refinerías y en plantas de logística que son las que bombean el crudo desde Bahía Blanca hasta La Plata. Tuvimos entrevistas con los trabajadores y después estudiamos el sueño de manera objetiva: no fue solamente mediante sus reportes, sino que usaron unos dispositivos que se llaman actígrafos, similares a los relojes inteligentes pero diseñados para investigación que nos permiten obtener un montón de datos, además de la actividad o el ciclo de sueño.
También obtenemos la exposición a la luz y el ritmo de temperatura, que son cuestiones que nos permiten estudiar cómo está el reloj biológico de estas personas.
A lo largo de las jornadas, ellos iban haciendo algunas pruebas de rendimiento para ver cómo variaba a lo largo de las distintas jornadas, cuál era mejor o peor para el rendimiento. Así que trabajamos haciendo mediciones tanto objetivas como subjetivas, y cuestionarios en campo.
- ¿Hacia dónde apunta el trabajo de aquí en adelante?
- Por un lado, está el objetivo de tener el fatigómetro validado. Nuestra idea es poder estar controlando esta variable del sueño, que los trabajadores tengan las oportunidades necesarias para descansar de manera correcta y que las empresas lo empiecen a integrar en los llamados sistemas de manejo del riesgo de fatiga, que son los sistemas de gestión de seguridad de las organizaciones, pero centrados en la prevención de los accidentes y los incidentes relacionados con ella. Es decir, son conjuntos de procedimientos y de pruebas tendientes a disminuir los riesgos asociados a la fatiga.
Queremos llegar a las empresas y a los responsables para que estén atentos y se entienda que esta problemática es para todos. Pero creemos que la mejor forma es que haya una política pública que permita que todos podamos estar seguros y que estos sistemas sean obligatorios, sobre todo en las operaciones de alto riesgo.
Hoy en día, muchas aerolíneas a nivel mundial ya usan estos sistemas, porque son operaciones de alto riesgo donde un pequeño error puede tener grandes consecuencias.
Estos sistemas tienen distintas capas de seguridad que nos permiten prevenir un error antes de que tengamos una gran consecuencia. Podemos hablar de grandes tragedias como Chernóbil o el caso del (buque petrolero) Exxon Valdez: cuando se va a los informes técnicos de esas tragedias, el sueño aparece como una de las posibles causas porque los trabajadores que estaban al mando de las operaciones en el momento en que ocurren esos accidentes no habían descansado lo suficiente el día anterior.
- ¿En algún otro país se está aplicando un sistema similar?
- Si, por ejemplo Australia está muy avanzada en todo esto, en todas las regulaciones de fatiga. De hecho, cuando hacen las investigaciones de un accidente en la carretera, aparece el estudio de la fatiga como un factor más.
Después, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya están muy avanzadas en el tema. También en Europa.
Desde hace unos años también estamos trabajando con las Fuerzas Armadas de Argentina, porque sus integrantes tienen en sus cursos de formación tareas de alto riesgo —sobre todo trabajamos con las tropas de montaña, que además están en condiciones extremas— y a ellos también les interesa empezar a aplicar todos estos sistemas que en otros países ya se están utilizando. Con ellos estamos validando los modelados biomatemáticos.