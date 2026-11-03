Bienestar

Cansancio emocional: cómo reconocer cuándo el estrés empieza a afectar la salud

El estrés no siempre se manifiesta como nerviosismo o preocupación. También puede provocar irritabilidad, dificultades para dormir, problemas de concentración, dolores físicos y cambios en el apetito. Qué señales conviene observar, cómo responde el organismo ante una tensión prolongada y cuándo es importante consultar.